Los líderes locales temen que las protestas puedan aumentar los casos de COVID-19 a medida que los números comienzan a aumentar

TAMPA, Florida (WFLA) – Alrededor del Área de la Bahía, los líderes locales están preocupados por ver una segunda ola del coronavirus a medida que aumentan los casos positivos.

Es algo que este país no ha visto en mucho tiempo. Más allá de los gritos apasionados por el fin de la brutalidad policial y la injusticia racial, multitudes de cientos y miles de personas se han reunido en un solo lugar.

“Específicamente estamos aquí para hablar o representar a la comunidad negra y asegurarnos de que haya justicia para las personas que han perdido la vida”, dijo Hayley Hodgdon, quien vino a protestar en Curtis Hixon Park en Tampa.

Hay protestas en todo el país en medio de una pandemia.

“La necesidad de que las cosas cambien y dónde estamos en nuestro país lo está superando. La gente está muy molesta, y si no tienes nada que perder y tu vida ya está amenazada, tal vez el virus no sea lo más importante para ti. “, dijo Michelle C., a quien le preocupa la propagación del virus.

Sin embargo, está en la mente de los líderes locales. El jueves, en la reunión del Grupo de Políticas de Emergencia del Condado de Hillsborough, los miembros expresaron preocupación por los nuevos números del Departamento de Salud.

“Para nosotros, los últimos 14 días, tanto los números como las trayectorias han sido altos y están aumentando”, dijo el Dr. Douglas Holt, director del Departamento de Salud del Condado de Hillsborough.

8 On Your Side descubrió que el número de muertes puede no estar aumentando, pero la tendencia al alza de los casos de COVID-19 es importante a tener en cuenta a medida que continúan las protestas y la Fase 2 de la reapertura de Florida permitirá que más personas entren en los negocios.

Los manifestantes dicen que usarán sus máscaras, aunque por diferentes razones.

“No es necesariamente codicioso. Para mí es solo para proteger mi identidad en caso de que algo vaya al sur”, dijo Hodgdon.

“Además, porque no quiero enfermarme y obviamente eso también es una gran parte de eso, y pasarlo a la gente”, dijo Alyssa Ruiz, quien también vino a protestar en Curtis Hixon Park.

El Departamento de Salud de Florida cuestionó al principio si la tendencia al alza podría deberse a que hay más pruebas disponibles. Si realmente hay una propagación de la reaparición del virus, necesitaremos pruebas adicionales.