Los líderes escolares de Hillsborough abordan las preocupaciones de reapertura durante el ayuntamiento virtual

TAMPA, Florida (WFLA) – Los líderes del Distrito de Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough prometen notificar a las familias si un estudiante o el personal dan positivo por COVID-19 después de que las escuelas vuelvan a abrir en agosto.

“Seremos lo más transparentes posible, tomaremos medidas inmediatas y seremos minuciosos en este proceso”, dijo el superintendente Addison Davis durante un ayuntamiento virtual el lunes por la noche.

Se identificará a un administrador de COVID-19 para que trabaje con el director en la búsqueda de contratos al identificar con quién se puso en contacto el estudiante o maestro y dónde pueden estar en el campus de la escuela.

Después de ver el ayuntamiento, la madre Annie Everett le dijo a 8 On Your Side que todavía se siente en conflicto, a pesar de que el plan en este momento es que su hijo comience sexto grado en su nueva escuela secundaria.

“Él quiere conocer a sus nuevos maestros”, dijo, “quiere interactuar con sus compañeros de clase desde una distancia segura”.

Gareth Everett tiene fibrosis quística. 8 On Your Side lo conoció por primera vez cuando habló en una reunión de la junta escolar en apoyo del requisito de máscara para todos en la Escuela del Condado de Hillsborough.

“Te acostumbras a ellos, no es algo de qué preocuparse”, dijo.

El superintendente Davis dijo que el tamaño de la clase dependerá de la cantidad de padres que elijan enviar a sus hijos de regreso a las escuelas físicas. Es aproximadamente el 50 por ciento después de la fecha límite de declaración de intenciones el domingo a la medianoche.

“Si podemos reducir el tamaño de la clase relacionada con estas recomendaciones estatales a continuación, lo haremos”, dijo Davis.

Antes de la reunión, Everett le dijo a 8 On Your Side que cree que no se deben compartir los suministros, que los estudiantes no deben cambiar de aula para evitar multitudes en los pasillos y se deben proporcionar almuerzos en las aulas.

“Vamos a aprovechar todas las áreas de nuestro campus, ya sea una instalación externa, una instalación interna, salones de clase en áreas grandes para poder proporcionar el almuerzo de manera segura”, dijo Davis, respondiendo una de las preguntas enviadas por Everett.

Los funcionarios del distrito respondieron a otra de sus preguntas sobre los baños de la escuela diciendo que tienen suministros adecuados, como jabón y toallas de papel.

“Continuaremos asegurándonos de limpiar nuestros baños con mayor frecuencia”, dijo Davis.

Si bien el objetivo es que Gareth esté en clase para comenzar el nuevo año escolar, su madre dijo “haremos lo que sea mejor para nuestra familia”.

Dijo que apoya la Junta Escolar aprueba el retraso de dos semanas para comenzar la escuela el 24 de agosto. Se espera que la Junta Escolar vote esta semana.

Puedes ver todo el ayuntamiento virtual de las Escuelas de Hillsborough aquí .

