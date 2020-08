Los líderes del condado de Manatee se unen para lanzar una nueva campaña destinada a frenar la propagación de COVID-19

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE MANATEE, Florida (WFLA) – Los principales líderes del condado de Manatee se reunieron el miércoles por la mañana para anunciar una nueva campaña de educación pública destinada a frenar la propagación de COVID-19. Máscara de manatí! La coalición está compuesta por los principales líderes de la comunidad en escuelas, gobierno, salud, negocios y organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo de la coalición es difundir la salud pública y la información relacionada con COVID-19 a una amplia red en el condado de Manatee.

“El propósito de la coalición es pedirle a la comunidad que nos ayude a asegurarnos de que todos estén haciendo su parte para mantener nuestras tasas de infección bajas en el condado para que los niños puedan estar seguros y regresar a la escuela”, dijo Manatee DOH Directora Dra. Jennifer Bencie.

Hay un gran enfoque en los niños, adolescentes y sus familias cuando los niños se preparan para regresar a la escuela el 17 de agosto.

La superintendente de escuelas del condado de Manatee, Cynthia Saunders, dice que los líderes se pusieron de acuerdo el mes pasado cuando los casos de COVID-19 en todo el condado no mostraron signos de desaceleración.

“Sabíamos que si no hacíamos algo colectivamente, íbamos a tener dificultades para mantener la apertura de nuestra escuela. Sabíamos que era una colina empinada para escalar, pero colectivamente, sabíamos que necesitábamos poner en marcha una iniciativa, “dijo Saunders. “Creemos que podemos hacer más si estamos luchando juntos en esta batalla”, dijo el superintendente.

Por primera vez en casi cinco meses, los niños regresarán a sus aulas. El miembro de la Junta Escolar, el Dr. Scott Hopes, dice que esta asociación es necesaria porque la mayoría de los padres en el Condado de Manatee han dejado en claro que quieren que las escuelas abran.

“Si trabajamos juntos, podremos mantener nuestras escuelas abiertas durante todo el año escolar, pero la comunidad se unirá a nosotros”, dijo el Dr. Hopes.

La campaña tiene como objetivo promover las medidas preventivas que todos conocemos: lavarse las manos, usar máscaras faciales y distanciamiento social. Los líderes escolares admiten que las recomendaciones para hacerlo no han resultado efectivas en el pasado.

“Estamos diciendo lo mismo; solo lo presentamos en un paquete muy diferente, así que con suerte eso se impondrá y no tendremos que cerrar intermitentemente ni secciones de la escuela o el distrito entero”, dijo Saunders. “Sé que eso no beneficia a nadie; ya lo presenciamos en el cuarto trimestre del último año escolar”, continuó.

“Use una máscara, lávese las manos, aléjese de las personas con las que no vive … tiene razón, el mensaje no se estaba transmitiendo”, dijo el Dr. Hopes. “Lo más difícil en la salud pública es descubrir cuál es el punto de influencia. Creo que, como junta, esperamos que el deseo de la comunidad de abrir nuestras escuelas y mantener nuestras escuelas abiertas durante todo el año escolar sea un apalancamiento suficiente. La Coalición Mask Up Manatee y nuestros mensajes unirán a la comunidad en beneficio de nuestros hijos y seguirán las pautas que el equipo del Dr. Bencie y los CDC han establecido para las personas “, continuó.

El grupo tiene la intención de compartir consejos de prevención de COVID del Departamento de Salud en las semanas antes de que comience la escuela. En el otoño, el grupo continuará sus esfuerzos para difundir información sobre la resistencia a la pandemia y la recuperación de sus impactos económicos. La Coalición mostró un video de Mask Up Manatee cuando la conferencia de prensa llegó a su fin.

“Con la amplia gama de agencias médicas, organizaciones sin fines de lucro locales, la comunidad empresarial y los socios del gobierno local, Mask Up Manatee! Es el primer grupo en Florida”, dijo la administradora del condado Cheri Coryea. “Estamos unidos en nuestra determinación de combatir la propagación de COVID-19 y en el esfuerzo de recuperación que ya está en marcha. Estamos comprometidos a proporcionar recursos de personal y agencia para garantizar que la Coalición Mask Up Manatee tenga lo que necesita para compartir información”. como ninguna otra campaña antes “.

¡Agencias locales que desean participar en el nuevo Manatí Mask Up! Se invita a la Coalición a enviar un correo electrónico a MaskUpManatee@gmail.com .

