Los legisladores hablan de pagos adicionales ya que algunos estadounidenses todavía esperan un cheque de estímulo de $1,400

TAMPA (WJW / Nexstar) – Como algunas personas aún esperan su tercer cheque de estímulo, ya se habla de más pagos posibles. Más de 18 millones de personas siguen recibiendo desempleo, por lo que algunos economistas dicen que podría ser necesario dinero adicional este año para impulsar la economía.

Dado que el último pago directo federal ha afectado a la mayoría de las cuentas bancarias, algunas personas se preguntan si habrá un cuarto cheque de estímulo a finales de este año.

“Ciertamente son posibles más pagos de estímulo directo”, dijo a Acorns / CNBC Peter Earle, economista del Instituto Estadounidense de Investigación Económica. David Blanchflower, quien enseña economía en Dartmouth College, también le dijo a CNBC que el paquete de estímulo promulgado probablemente “no será suficiente” y dijo que más estímulos podrían llegar más adelante.

Un grupo de 10 senadores demócratas publicó una carta a principios de este mes en la que le pide al presidente Joe Biden que incluya dinero de estímulo adicional en el próximo proyecto de ley de gastos, según The Washington Post. La carta menciona pagos “recurrentes” como parte del plan.

“Le instamos a que incluya pagos directos recurrentes y seguro de desempleo automático

extensiones vinculadas a las condiciones económicas en su plan económico a largo plazo Build Back Better ”, escribe el grupo.

Queda por ver si se realizarán o no pagos adicionales.

Los beneficiarios del Seguro Social podrían ver pagos más rápidos a medida que los datos se entregan al IRS :

La Administración del Seguro Social transmitió información de pago por casi 30 millones al IRS para obtener cheques de estímulo después de que varios líderes del Congreso dijeron que estaban “alarmados” por la falta de pagos.

Los beneficiarios del Seguro Social, SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario), Asuntos de Veteranos y Junta de Jubilación Ferroviaria no han recibido su tercer cheque y aún no tienen un cronograma estimado sobre cuándo recibirán los pagos.

Ya alrededor de 90 millones de personas han recibido su tercera ola de cheques de estímulo, según una carta conjunta a los jefes del Servicio de Impuestos Internos y la Administración del Seguro Social.

“Sin embargo, nos alarmamos al saber recientemente que la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social, SSI, RRB y VA que no están obligados a presentar una declaración de impuestos aún no han recibido sus pagos y que el IRS no puede proporcionar un cronograma esperado para estos pagos ”, Dijeron los representantes Richard Neal (D-MA), John Larson (D-CT), Bill Pascrell (D-NJ) y Danny Davis (D-IL) en la carta enviada a principios de la semana pasada.

El miércoles, el grupo envió una carta de seguimiento al comisionado de la Administración del Seguro Social, Andrew Saul, después de enterarse de que la agencia no envió los archivos de pago necesarios al IRS, lo que retrasó los pagos de casi 30 millones de personas.

“Somos conscientes de que el IRS le pidió a la SSA que comenzara a enviar archivos de pago dos semanas antes de que el Plan de Rescate Estadounidense se convirtiera en ley el 11 de marzo de 2021”, escribieron el miércoles. “Hasta el día de hoy, la SSA todavía no le ha proporcionado al IRS los archivos de pago necesarios para emitir EIP a estos estadounidenses con dificultades. Exigimos que proporcione inmediatamente al IRS esta información a más tardar mañana, 25 de marzo de 2021 “.

La SSA respondió a las 8:48 am (EDT), según los líderes del Congreso, diciendo que habían enviado la información al IRS.

“Nos complace que el liderazgo de la SSA finalmente haya reconocido la urgencia del momento y haya actuado rápidamente en nuestro ultimátum”, dijo el grupo en una declaración conjunta el jueves.

Dijeron que las demoras “desafiaron la intención del Congreso” y dieron una ansiedad innecesaria a los contribuyentes.

“Ahora el Servicio de Impuestos Internos debe hacer su trabajo y hacer llegar estos pagos atrasados a los estadounidenses que sufren. Este comité no tolerará más demoras ”, dijeron los miembros del Congreso.

También elogiaron el trabajo de los servidores públicos de la SSA.

El IRS no ha confirmado la fecha oficial de pago. Los beneficiarios del Seguro Social recibirán el pago de la misma manera que normalmente recibirían los beneficios del Seguro Social.

Cuándo podría recibir su tercer pago de estímulo, si aún no lo ha hecho:

Si recibe depósito directo, debería haber recibido su pago el miércoles pasado.

Si no recibe un depósito directo para esa fecha, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) le dijo que debería vigilar el correo con atención en las próximas semanas para ver si hay un cheque o una tarjeta de débito prepaga, conocida como Tarjeta de Pago de Impacto Económico o Tarjeta EIP. Los cheques llegarán por correo en un sobre blanco del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. “Para aquellos contribuyentes que recibieron su reembolso de impuestos por correo, este cheque en papel tendrá un aspecto similar, pero estará etiquetado como un“ Pago de impacto económico ”en el campo del memo”, indicó un comunicado del IRS.

“El IRS continúa enviando la tercera ronda de pagos de estímulo en un tiempo récord. Dado que este nuevo conjunto de pagos incluirá más pagos enviados por correo, instamos a las personas a vigilar cuidadosamente su correo en busca de un cheque o tarjeta de débito en las próximas semanas ”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig.

El primer lote de pagos de estímulo de 1.400 dólares se inició el 12 de marzo.