Los homicidios han aumentado un 42% en Ciudad Juárez a pesar de la cuarentena; la policía culpa a las pandillas de la violencia

TAMPA (WFLA) - The Mall at UTC reabrirá al público el miércoles 6 de mayo a las 11:00 a.m.

Según un comunicado de prensa obtenido por News Channel 8, el centro comercial estará abierto de 11 a.m. a 7 p.m. de lunes a sábado y estará abierto los domingos de 11 a.m. a 6 p.m.