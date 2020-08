Los floridanos desempleados pueden esperar semanas para recibir el beneficio semanal de $ 400 aprobado recientemente

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Aunque el presidente aprobó una extensión de los beneficios federales por desempleo, los trabajadores desempleados de Florida pueden estar molestos al saber que podrían pasar semanas antes de recibir ese dinero.

El presidente Donald Trump firmó una orden el sábado creando un bono semanal de $ 400 para complementar los beneficios estatales en lugar del pago de la Ley CARES de $ 600 que expiró a fines de julio.

Pero hay una trampa: según el plan del presidente, los estados están obligados a contribuir con $ 100 de cada $ 400. El gobernador Ron DeSantis reveló a principios de esta semana que Florida no tiene el dinero.

DeSantis explicó que los estados deberían utilizar los fondos proporcionados a los estados por la Ley CARES para cubrir el costo, pero, en Florida, esos fondos ya se han asignado a otros esfuerzos de ayuda pandémica.

“Obviamente, este es un momento de presupuesto difícil para nosotros”, dijo.

Florida tenía $ 4 mil millones en su fondo fiduciario de desempleo al inicio de la pandemia. Ya se han pagado más de $ 2.8 mil millones desde marzo, según el Departamento de Oportunidades Económicas.

Eso deja un poco más de mil millones de dólares.

Las cifras del Departamento de Trabajo de los EE. UU. Muestran que más de 700,000 floridanos solicitaron o reclamaron desempleo hasta la semana pasada. Eso significaría que Florida necesitaría pagar aproximadamente $ 70 millones a la semana para la extensión del beneficio federal, además de pagar los beneficios estatales regulares.

DeSantis dijo que el estado está estudiando un préstamo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Bart BonBrest es un padre desempleado de dos hijos de Tampa que perdió su trabajo en marzo cuando el grupo de escuelas de peluquería que él administraba cerró. Como muchos otros, se emocionó al enterarse de la extensión del beneficio federal, solo para darse cuenta de que probablemente no verá ese dinero durante semanas.

“Sientes que te decepcionan”, le dijo BonBrest a 8 On Your Side. “Conduje por este camino de ‘oh, vas a recibir $ 400 dólares, oh, espera, no, no lo harás'”.

Para colmo de males, BonBrest dice que su elegibilidad se invirtió inexplicablemente recientemente. Cuando llamó al DEO para arreglarlo, dijeron que podría llevar hasta siete u ocho semanas.

“¿Puedes pasar de siete a ocho semanas sin recibir dinero?” 8 On Your Side preguntó BonBrest.

“Ya no”, respondió.

Los números publicados el jueves muestran una cantidad significativamente menor de floridanos que solicitaron desempleo la semana pasada en comparación con la semana anterior. De hecho, los números de presentación de solicitudes por primera vez fueron los más bajos que Florida ha visto desde mediados de marzo, lo que posiblemente indica que lo peor de la crisis del desempleo ha pasado.

