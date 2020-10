Los fanáticos de Lightning llenan Riverwalk para echar un vistazo a los campeones, la Copa Stanley

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los fanáticos de Tampa Bay Lightning llenaron el Tampa Riverwalk el miércoles para intentar echar un vistazo a los campeones de la Copa Stanley y la codiciada Copa Stanley.

La ciudad de Tampa organizó un desfile de botes para el Lightning y todos los fanáticos fueron invitados a mirar a lo largo de la ruta.

Un lugar popular fue Curtis Hixon Park, los fanáticos dijeron que se sentían como si hubieran estado esperando una eternidad para ver tal espectáculo.

“Siento que he estado esperando toda la vida, a pesar de que solo han pasado 16 años para ver una Copa [Stanley] . Y no era un fanático entonces, así que es increíble poder verlo, y hemos lo vi en la vida real en el Juego de Estrellas, pero es diferente cuando es suyo “, dijo la fan Kiley Burress.

Muchos fanáticos del Tampa Bay Lightning son “trasplantes” de otras partes del país, incluidos Ashley Smith y Ken Simmons, de St. Louis.

Smith ha vivido en Tampa durante 5 años y sus padres se mudaron recientemente a la ciudad este año.

También siente que ha estado esperando una eternidad para ver un desfile por el campeonato de Tampa Bay Lightning.

Smith y su padre convirtieron esta celebración en un asunto familiar.

“Oh, Dios mío, ganaron por última vez en 2004 cuando me gradué de la escuela secundaria en Missouri. Los seguí. Y luego, cuando vine aquí y Tampa se convirtió en mi hogar, comencé a ir con mi familia todo el tiempo, todos los años. en invierno y pude ir gracias al trabajo también.

“Así que era una cuestión de familia. Así que ahora voy a hacer que mi padre se una a mí para que podamos hacer de esta una familia ahora que se han mudado aquí conmigo”.

Smith dijo que el ambiente en Curtis Hixon Park era “hermoso” y que todos estaban de buen humor, a pesar de la multitud.

Aunque no era un fanático de toda la vida, Simmons estaba feliz de haber sido testigo de la historia.

“Es divertido verlos, son un equipo emocionante. Y pude verlos en los playoffs … el año pasado, no les fue muy bien, pero, ya sabes”, dijo.

Ninguno de los dos ha estado en un desfile de campeonato, incluso cuando sus Cardinals ganaron la Serie Mundial, dijeron.

“Nunca antes había estado en un desfile de campeonato ni nada, así que pensé que sería genial verlo en el agua”, dijo Simmons.

“¡Tenemos suerte! ¡El resto [of our family] está trabajando y no pudo asistir!” Smith se rió.

Con los Tampa Bay Rays avanzando a la Serie Divisional de la Liga Americana, los fanáticos del deporte esperan traer otro campeonato de regreso al área de Tampa Bay … y tal vez, otro desfile en el futuro cercano.

Últimas noticias: