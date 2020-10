Los estudiantes pro-Trump explican la razón del desfile improvisado y llaman 'inmaduros' a los partidarios de Biden

SARASOTA, Florida (WFLA) – Los estudiantes partidarios de Trump dicen que han experimentado una reacción violenta después de marchar por la escuela secundaria Riverview el miércoles por la mañana.

Los estudiantes también afirman haber recibido amenazas de muerte de otros estudiantes.

“Simplemente estamos apoyando a nuestro país. No le dijimos a nadie por quién votar o qué creer”, dijo el organizador y estudiante de último año de secundaria, Jace Hay.

Hay dice que es un momento que nunca olvidará, y admite que lo que sucedió después lo sorprendió.

“Es extremadamente triste. Solo la inmadurez de las personas en esa situación, simplemente insultándonos y forzando nuestras opiniones. Ni siquiera hablamos con ellos. Nos estaban llamando insultos, llamándonos racistas”, dijo Hay.

Hay dice que un grupo de casi 15 estudiantes se reunió el miércoles por la mañana temprano cuando llegaron a la escuela secundaria Riverview, que tiene una hora de inicio a las 7:25 a.m.

Todos los miembros del grupo se vistieron igual que el presidente Trump durante el ‘Twin Day’ durante la Spirit Week. Se les puede ver en varios videos vistiendo sombreros rojos, trajes, portando banderas y carteles.

Algunos estudiantes, incluida su compañera de último año Brianna Davenport, dicen que la marcha a favor de Trump los hizo sentir incómodos.

“Simplemente vinieron forzando sus opiniones sobre todos con las banderas y todo. Y que nuestro personal no actúe con ellos, es simplemente alucinante para mí”, dijo Davenport a 8 On Your Side el miércoles por la noche.

Ella agregó: “Creo que este año es estresante para todos, pero creo que todos tenemos que hacer esto juntos. Esa es la única manera en que lo lograremos”.

Hay sostiene que él y sus amigos no intentaban ofender a nadie. Dicen que querían ejercer sus derechos de la primera enmienda.

Hay explicó: “Si no le gusta Trump, vote por Biden. Si no le agrada Biden, vote por Trump”.

El Distrito Escolar del Condado de Sarasota confirmó que los estudiantes pueden usar camisas y gorros con temas políticos, siempre que no inciten a un motín.

Hay le dice a 8 On Your Side que su grupo nunca tuvo la intención de causar problemas y afirma que alertó al oficial de recursos de la escuela cuando un compañero de estudios supuestamente rompió una bandera. Al final, Hay dice que le gustaría sentarse con los partidarios de Biden para conversar.

“Estoy más que feliz de salir a verlos salir y apoyar a quienes quieren apoyar a quienes quieren apoyar. No voy a estar gritándoles o destruyendo su propiedad”, dijo Hay.

8 On Your Side se ha comunicado con los oficiales de recursos escolares que manejaron este incidente y no han recibido respuesta.

Mientras tanto, los estudiantes dicen que hay una marcha de Biden planeada en el campus el viernes.

