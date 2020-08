Los estudiantes del condado de Hillsborough deben usar máscaras para regresar a clases, en medio de la controversia sobre la exención

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) - Un niño de Sarasota de 4 años ha entrado y salido del hospital varias veces durante los últimos diez días. Le diagnosticaron una enfermedad inflamatoria llamada Enfermedad de Kawasaki unas semanas después de dar positivo por el coronavirus.

Erin Thomassen le dice a 8 On Your Side que su hijo, Alex, no mostró ningún síntoma grave mientras tenía COVID-19. Para él, las cosas se intensificaron después de que se recuperó y recibió un resultado negativo en la prueba.