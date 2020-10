Los estudiantes de Sarasota se disfrazan del presidente Trump y realizan un desfile improvisado mientras los partidarios de Biden insultan

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

SARASOTA, Fla (WFLA) – La escuela secundaria Riverview en Sarasota está bajo el microscopio después de que los estudiantes realizaran un desfile improvisado a favor de Trump en el campus el miércoles por la mañana con los partidarios de los estudiantes de Joe Biden insultando y maldiciendo de fondo.

El desfile político fue captado por la cámara por compañeros de estudios en Riverview High School. Algunos estudiantes dicen que el desfile los hizo sentir incómodos, mientras que otros lo llaman un acto de valentía.

Todo comenzó en las primeras horas de la mañana cuando los estudiantes se disfrazaron y aparecieron como el presidente Trump.

Brianna Davenport dice que no podía creer lo que vio.

“Ha sido un día muy distractor, ha sido un tema desde las 7:00 de la mañana”, dijo Davenport a 8 On Your Side.

La estudiante de último año de secundaria grabó los videos y dice que se pregunta por qué no se detuvo a los estudiantes. Explicó cómo la hacía sentir incómoda a ella y a los demás.

“Simplemente vinieron forzando sus opiniones sobre todos con las banderas y todo. Y que nuestro personal no actúe con ellos, es simplemente alucinante para mí”, dijo Davenport.

Otros estudiantes aplauden el momento pro-Trump.

“Yo estaba como, ¿sabes qué? Es una gran cualidad tener, solo ser lo suficientemente valiente para salir y compartir su opinión de esa manera”, dijo Daniel Walker, estudiante de primer año en Riverview.

Walker dice que está contento de que los estudiantes se sientan capacitados para expresarse durante la semana espiritual.

“Creo que fue bastante valiente. Creo que merecen una palmada en la espalda. Creo que fue valiente por su parte”, dijo Walker.

Un portavoz del Distrito Escolar del Condado de Sarasota le dijo a 8 On Your Side que los estudiantes no hicieron nada malo y estaban expresando sus creencias políticas, lo cual está permitido.

El portavoz confirmó que a los estudiantes se les permite usar camisas y sombreros con temas políticos, siempre que no incite a un motín. Mientras tanto, los estudiantes fueron llevados a un lado y el personal de la escuela “habló con ellos”.

El distrito escolar actualmente está investigando el incidente para determinar si fue una violación del código de conducta escolar.

Al final, Walker nos dijo: “Creo que este año es estresante para todos, pero creo que todos tenemos que hacer esto juntos. Esa es la única manera en que lo lograremos”.

8 On Your Side también se acercó a ambas campañas presidenciales para obtener una respuesta, pero aún no ha recibido una respuesta de ninguno de los campus.

