Los estudiantes de e-learning de Polk enfrentan retrasos en la programación, problemas técnicos, dicen los padres

CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – En su segundo día de clases, las Escuelas Públicas del Condado de Polk reportaron dos casos confirmados de coronavirus en el sistema escolar.

Según un nuevo sitio web de comunicaciones de COVID-19 , hay un caso que involucra a un estudiante, personal o miembro de la facultad en Boone Middle School en Haines City y un caso en Bartow High School, Bartow IB o Summerlin Academy.

Esto se produce cuando el distrito se disculpó por los problemas técnicos que las familias de aprendizaje electrónico han enfrentado esta semana.

“Entendemos que este primer día de clases ha sido frustrante para muchas familias de eSchool, pero les pedimos que al menos completen la primera semana de clases antes de considerar cambiar su formato de aprendizaje”, escribió el distrito en un comunicado.

La nueva línea directa de soporte técnico del distrito recibió casi 9,000 llamadas el lunes. Muchas personas que llamaron se desconectaron después de esperar durante largos períodos de tiempo.

El distrito dijo que el problema se resolvió y que no se desconectaron llamadas hasta el martes por la tarde.

Pero persistieron algunos problemas técnicos.

Un padre envió a 8 On Your Side una imagen de una pantalla de “carpeta vacía” donde debería estar disponible la variedad de los cursos del estudiante.

Otro padre tuvo el mismo problema y escribió en las redes sociales “muy decepcionado con el aprendizaje electrónico”.

“Ninguno de los dos tiene un horario completo”, dijo Laura Kelley, madre de niñas gemelas de décimo grado en Bartow High School.

Los gemelos, Lainey y Zoey, nacieron prematuros y tienen condiciones de salud subyacentes que los hacen vulnerables al coronavirus.

Todavía les faltan clases básicas de sus horarios.

“Una de mis hijas, literalmente, no hizo nada porque no tenía nada programado para el primer período”, dijo. “En su tercer período, la marcaron como ausente, sin embargo, esa clase ni siquiera tiene un profesor asignado “.

Kelley le dijo a 8 On Your Side cuando alertó a Bartow High School que le dijeron que, debido a los requisitos de distanciamiento social, los estudiantes del campus eran la prioridad.

“Los dejarán en un segundo plano y luego no tendrán acceso a las clases que necesitan y eso no es justo cuando los dejé en casa debido a problemas de salud subyacentes”, dijo Kelley.

8 On Your Side preguntó a los representantes de la escuela sobre las preocupaciones sobre la programación.

“El padre de cualquier estudiante que no tenga un horario (ya sea aprendizaje presencial o aprendizaje en línea) debe comunicarse directamente con la escuela de su hijo para obtener ayuda para finalizar un horario”, dijo Jason Geary, un portavoz.

Otros problemas técnicos estaban relacionados con las aplicaciones Zoom y Microsoft Teams que no estaban instaladas en las computadoras. Los padres ahora pueden instalar las aplicaciones para sus hijos bajo el ícono de Autoservicio.

Algunos estudiantes que anteriormente usaban Schoology, el sistema de gestión del aprendizaje del distrito, tenían varias cuentas que no se habían fusionado.

“En otros casos, los estudiantes tuvieron problemas para iniciar sesión porque no estaban ingresando su dirección de correo electrónico completa, o su contraseña era sensible a mayúsculas y minúsculas, o su contraseña simplemente tuvo que restablecerse. Los miembros del personal de tecnología continúan trabajando en estos temas caso por caso ”, escribió un portavoz del distrito en un correo electrónico a 8 On Your Side.

