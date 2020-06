Los empleados deben someterse a las pruebas COVID-19 en el popular bar de Ybor City

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – En el bar y patio First Chance Last Chance en Ybor City, el propietario no se arriesga cuando se trata de propagar el coronavirus.

Los empleados ahora deben someterse a la prueba COVID-19 cada dos semanas y proporcionar resultados de las pruebas antes del inicio de su turno.

El antiguo propietario, Mark Sestilio, sigue el protocolo con un lema en mente.

Seguridad primero.

El popular Ybor Bar tiene reglas estrictas para proteger a los clientes y empleados.

“Creo que solo estamos tratando de ser lo más responsables posible”, dijo Sestilio. “Las cosas están cambiando día a día con el virus. Estamos haciendo lo mejor que podemos, dando lo mejor de nosotros”.

Sestilio está tomando precauciones adicionales para mantener a sus empleados y clientes seguros en medio de la pandemia.

Él dice que las pruebas son clave para mantener a las personas saludables.

“Le pedimos a nuestro personal que haga eso, y es para el beneficio de todos. Quiero decir, creemos que es una de las cosas que se pueden hacer fácilmente”, dijo Sestilio a 8 On Your Side. “Es importante hacerlo”.

En este momento, el bar funciona de jueves a domingo y se adhiere a la ordenanza de máscara de Tampa, además de las reglas de capacidad y el estricto distanciamiento social.

“Estamos de acuerdo con el jueves hasta el domingo. Estamos protegiendo a nuestro personal y clientes”, explicó Sestilio. “Y, ha habido comentarios positivos de nuestros clientes, saben que estamos tratando de hacer lo correcto”.

Se puede ver un cartel con una lista de las reglas en lugares a lo largo de la barra.

“Sé que no es un momento fácil, pero siento que si todos hiciéramos eso, tendríamos una mejor oportunidad de superar esto”, dijo.

