Los CDC descartan los controvertidos consejos sobre pruebas que causaron reacciones violentas

NUEVA YORK (AP) – Funcionarios de salud de Estados Unidos publicaron el viernes una controvertida guía sobre el coronavirus y dijeron que cualquier persona que haya estado en contacto cercano con una persona infectada debería hacerse la prueba.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades esencialmente volvieron a su guía de pruebas anterior, eliminando el lenguaje publicado el mes pasado que decía que las personas no necesitaban hacerse la prueba si no se sentían enfermas. Ese cambio había desencadenado una serie de críticas de expertos en salud que no podían comprender por qué la principal agencia de salud pública del país diría tal cosa en medio de la pandemia.

“No era coherente con los principios básicos de control de una epidemia”, dijo la Dra. Silvia Chiang, experta en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Brown, que aplaudió el cambio anunciado el viernes.

El CDC ahora dice que cualquier persona que haya estado a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos debe hacerse una prueba. En un comunicado, la agencia calificó los cambios como una “aclaración” que se necesitaba “debido a la importancia de la transmisión asintomática y presintomática”.

Los funcionarios de la agencia declinaron hacer comentarios adicionales.

Los funcionarios de salud se mostraron evasivos sobre por qué habían hecho el cambio en agosto, y algunos observadores externos especularon que fue impuesto a los CDC por personas designadas por políticos dentro de la administración Trump.

En ese momento, los funcionarios de la administración dijeron que el lenguaje se originó en los CDC, pero la decisión surgió de las reuniones del grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca. El Dr. Brett Giroir, subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que muchos líderes federales fuera de la agencia participaron en “muchas ediciones, muchas aportaciones”. Dijo que era difícil atribuir el idioma final a una sola fuente.

El New York Times, citando documentos federales internos y fuentes anónimas, informó el jueves que la guía se colocó en el sitio web de los CDC a pesar de las objeciones de los científicos de la agencia.

Los expertos en salud pública han señalado que probar los contactos de las personas infectadas es un elemento central de los esfuerzos para mantener los brotes bajo control, y que un gran porcentaje de los infectados con el coronavirus no presentan síntomas de COVID-19.

El jefe de los CDC, el Dr. Robert Redfield, emitió una declaración poco después de que estallara la controversia que hizo poco para aclarar por qué se consideró necesario el cambio. La intención principal parecía ser asegurar a los funcionarios de salud estatales que podrían continuar recomendando que todos los contactos cercanos se hicieran pruebas si lo consideraban más prudente, a pesar del lenguaje del sitio web que decía que no era necesario.

Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos el miércoles, Redfield continuó defendiendo el lenguaje que se abandonó el viernes. Dijo que los cambios de agosto se habían “malinterpretado” y eran parte de un esfuerzo para aumentar la participación de los médicos y los funcionarios de salud locales en el manejo de posibles grupos de enfermedades.