Los casos de COVID y las ocupaciones hospitalarias preocupan a los líderes de St. Petersburg

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – A medida que los casos de coronavirus continúan aumentando en todo el país y en Florida, los hospitales en el área de Tampa Bay se están preparando para manejar el aumento.

“Las muertes por COVID están aumentando en el condado de Pinellas, actualmente en 859 a partir de esta mañana”, dijo el martes el Dr. Ulyee Choe en una reunión de la comisión del condado.

Choe es el director del Departamento de Salud de Florida en el condado de Pinellas. Dijo que los casos de COVID están aumentando en su condado, con una tasa de positividad actual del 6% en comparación con el 3% en septiembre.

“En cuanto al sistema de salud, la capacidad actualmente está funcionando bien, pero hemos visto un aumento en las camas, ventiladores y camas de UCI ocupados por COVID”, dijo el Dr. Choe.

A partir del martes, las camas de hospital regulares y las camas de la UCI están llenas al 75% con una disponibilidad del 25%, según el Tablero COVID-19 del condado de Pinellas . Eso es aproximadamente 1,200 camas regulares y casi 100 camas de UCI disponibles.

Mientras tanto, las estadísticas muestran que el 75% de todos los ventiladores en el condado de Pinellas todavía están disponibles, lo que equivale a unas 300 máquinas.

Para desglosarlo aún más, según la Agencia para la Administración de Atención Médica , Northside Hospital tenía el mejor porcentaje de disponibilidad de camas de UCI en el condado hasta el martes con un 45%. Por otro lado, dijo que el porcentaje más bajo de camas de UCI disponibles estaba en Bayfront Health en St. Pete con un 15% y Morton Plant Hospital en Clearwater con un 10%.

“Estamos preocupados. Los números se están moviendo en la dirección equivocada”, dijo el martes el alcalde de St. Pete, Rick Kriseman, a 8 On Your Side. “Si bien los informes que llegamos en cuanto a hospitalizaciones no están en un punto en el que nuestros hospitales se estén agotando, si nuestros números continúan aumentando, no creo que esa situación se mantenga”.

8 On Your Side también habló por teléfono con el portavoz de Manejo de Emergencias del Condado de Pinellas, David Connor, quien dijo que las cifras son sostenibles pero preocupantes. Dijo que están nerviosos por las próximas vacaciones porque, si bien los hospitales están bien en este momento, podrían verse abrumados rápidamente.

El alcalde Kriseman estuvo de acuerdo y dijo que si los casos de COVID no comienzan a disminuir, las restricciones a las empresas pueden aumentar.

“Si hacemos lo que tenemos que hacer: usar máscaras y mantenernos distanciados socialmente, ser inteligentes, lavarnos las manos, podremos volver a bajar ese número [COVID] y no tendremos que imponer más restricciones Pero, si las cosas continúan como están ahora, es posible que no tengamos otra opción “, dijo Kriseman.

Kriseman dijo que será clave que en Acción de Gracias todos hagamos nuestra parte para reducir los números de COVID al evitar grandes reuniones, enmascararnos y dispersarnos.