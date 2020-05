Los Bucs tienen la mayoría de los juegos en horario estelar en la historia del equipo

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Florida (WFLA) – Por primera vez en la historia de la franquicia, los Bucs tendrán cinco juegos en horario estelar.

Esto incluye su primer reflector de Sunday Night Football desde 2016.

El analista de la NBC “Football Night in America” y el ex entrenador en jefe de los Buccaneers, Tony Dungy, hablaron con WFLA sobre el horario de los Bucs y sobre estos juegos televisados a nivel nacional en particular.

“Es fantástico para los jugadores”, dijo Dungy. “Va a ser genial para la ciudad y, obviamente, qué diferencia hace Tom Brady. No hemos tenido a los Bucs en casa en Sunday Night Football en mucho, mucho tiempo y ahora vamos a tener eso. Estamos van a tenerlos dos veces. Van a estar el lunes por la noche dos veces. Es realmente fantástico para todos, solo aumenta el nivel de interés y los jugadores pueden sentirlo. Como cuerpo técnico, puedes sentirlo, así que sé que todos están emocionados “.

Para sus juegos de Sunday Night Football, los Bucs viajarán a los Raiders de Las Vegas en la semana 7 el domingo 25 de octubre y dos semanas después recibirán al rival divisional de los New Orleans Saints en la semana 9 el domingo 8 de noviembre. Ambos juegos será televisado en WFLA.

“Al estar en los Raiders, sé lo que significará con Jon Gruden y tu antiguo entrenador del Super Bowl”, dijo Dungy. “Pasé por eso al regresar a Tampa. Esa será una gran noche. Pero el juego de Nueva Orleans en casa con todo probablemente en la división está en juego y hacerlo en Tampa en el Raymond James Stadium. Eso será fenomenal”. Estoy deseando que llegue. La última vez que estuvieron, pude hacer una historia sobre Jameis Winston. Estoy seguro de que iré a las instalaciones a hablar con muchos de los jugadores y entrenadores. estoy emocionado. Ya estoy deseando que llegue “.

En cuanto a los otros juegos de horario estelar de los Bucs, el primero es un enfrentamiento del jueves por la noche con los Bears en la carretera en la semana 5 (8 de octubre), luego su primer partido de Monday Night Football está en el camino contra los Giants en la semana 8 ( 2 de noviembre) y su segundo juego de MNF es la semana 11 (23 de noviembre) cuando reciben a los Rams de Los Ángeles.

Los cinco juegos en horario estelar tendrán lugar durante un período de siete semanas, del 8 de octubre al 23 de noviembre.