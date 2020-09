Los astrónomos ven indicios de vida en las nubes de Venus

MISTERIO ALAMBRE – Los astrónomos han encontrado una señal potencial de vida en lo alto de la atmósfera de nuestro planeta vecino más cercano, Venus. Advierten que aún no están seguros, llamándolo indicios de extraños microbios que viven en las nubes cargadas de ácido sulfúrico del planeta invernadero.

Dos telescopios en Hawái y Chile detectaron en esas densas nubes venecianas la firma química de la fosfina, un gas nocivo que en la Tierra solo está asociado con la vida, según un estudio publicado el lunes en la revista Nature Astronomy.

Los autores del estudio y varios expertos externos dicen que esto está lejos de ser la primera prueba de vida en otro planeta, pero no pueden encontrar una buena explicación, química o geológica, que no involucre algo vivo.

Y están de acuerdo en que no satisface el estricto requisito establecido por el difunto Carl Sagan de que “las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias”.

“Es un indicio de una posibilidad de biología en las nubes de Venus”, dijo el coautor del estudio, David L. Clements, astrofísico del Imperial College de Londres. “No es una pistola humeante. Ni siquiera son residuos de disparos en las manos de su principal sospechoso, pero hay un olor distintivo a cordita en el aire que puede estar sugiriendo algo”.

Esta foto de mayo de 2016 proporcionada por la investigadora Jane Greaves muestra el planeta Venus, visto desde la sonda Akatsuki de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Un informe publicado el lunes 14 de septiembre de 2020 dice que los astrónomos han encontrado una señal potencial de vida en lo alto de la atmósfera de nuestro planeta vecino más cercano. (J. Greaves / Cardiff University / JAXA vía AP)

A medida que los astrónomos planean futuras búsquedas de vida en planetas fuera de nuestro sistema solar, un método importante es buscar firmas químicas que solo pueden convertirse en procesos biológicos, llamados firmas biológicas. Después de que tres astrónomos se reunieran en un bar en Hawai, decidieron apuntar esa técnica al planeta más cercano a la Tierra: Venus. Y buscaron la oscura fosfina, que son tres átomos de hidrógeno y un átomo de fósforo.

En la Tierra, solo hay dos formas en que se puede formar la fosfina, dijeron los autores del estudio. Uno está en un proceso industrial creado por personas, que incluyó su uso como agente de guerra química en la Primera Guerra Mundial, y el otro como parte de algún tipo de función poco conocida en animales y microbios.

La coautora del estudio Sara Seager, científica planetaria del MIT, dijo que el equipo de investigadores “examinó exhaustivamente todas las posibilidades y las descartó todas: volcanes, rayos, pequeños meteoritos que caen a la atmósfera. Trabajamos toda la química conocida posible que podría ocurrir en la atmósfera de Venus, en la superficie y el subsuelo. Ni un solo proceso que analizamos podría producir fosfina en cantidades suficientemente altas para explicar los hallazgos de nuestro equipo “.

“Así que nos quedamos con dos posibilidades remotas. Una es que hay una química desconocida, una química que no conocemos. La segunda posibilidad más intrigante es que podría haber algún tipo de forma de vida en la atmósfera de Venus que está produciendo la fosfina que hemos detectado “, añadió Seager.

Seager, Clements y sus colegas han ideado un escenario potencial de cómo podría existir la vida en el planeta inhóspito donde las temperaturas en la superficie son de alrededor de 800 grados (425 grados Celsius) sin agua de ninguna forma en el suelo.

Seager dijo que toda la acción puede estar a 30 millas (50 kilómetros) sobre el suelo en la capa de nubes de capa gruesa de dióxido de carbono. En realidad, es temperatura ambiente o ligeramente más cálida y tiene la misma presión atmosférica en la Tierra, pero por supuesto que no se puede respirar, dijo Clements. Además de eso, hay gotas con pequeñas cantidades de agua, pero principalmente ácido sulfúrico que es mil millones de veces más ácido que lo que se encuentra en la Tierra.

La fosfina podría provenir de algún tipo de microbios, la vida unicelular muy probablemente, dentro de esas gotas de ácido sulfúrico que viven toda su vida en las nubes, dijeron Seager y Clements. Cuando las gotas caen, la vida potencial probablemente se seque y luego podría ser recogida en otra gota y reanimarse, dijeron.

Si hay vida allí, podría permanecer en la atmósfera durante millones de años de esta manera, dijo Seager.

La vida es definitivamente una posibilidad, pero esto no es suficiente para decir que es una probabilidad todavía, dijeron varios científicos externos contactados por The Associated Press.

Uno de los primeros científicos en sugerir que la vida era posible en Venus fue el famoso astrónomo Sagan en 1967. El astrobiólogo del Planetary Science Institute David Grinspoon es uno de los mayores promotores de la teoría, y escribió un libro en 1997 sobre ella. Llamó al hallazgo “una firma biológica legítima, un indicio legítimo de que podría haber algo en Venus”.

La NASA ya está analizando dos posibles misiones a Venus, pero aún no ha tomado una decisión. Uno de ellos, llamado DAVINCI +, entraría en la atmósfera veneciana ya en 2026.

La larga historia de la NASA en el examen de Venus

Este es el último descubrimiento en las investigaciones del planeta que se remontan a la década de 1960.

La sonda espacial Pioneer 5 de la NASA originalmente estaba destinada a ir a Venus.

Las dificultades técnicas significaron que la misión se cambió para investigar el espacio interplanetario entre la Tierra y Venus.

Se lanzó en marzo de 1960 y proporcionó el primer mapa del campo magnético interplanetario.

La primera misión exitosa a Venus, y de hecho la primera misión exitosa a cualquier planeta, fue Mariner 2. El programa espacial Mariner fue una serie de misiones de la NASA para investigar Venus, Marte y Mercurio.

El Mariner 2 se lanzó en agosto de 1962 y completó su sobrevuelo de Venus en diciembre de ese año.

Pasó volando a una distancia de 21,660 millas.

Durante una visita de 42 minutos al planeta, Mariner 2 realizó exploraciones del planeta.

Los datos que recopiló no indicaron diferencias significativas en la temperatura en Venus. Las lecturas mostraron temperaturas de 421 grados Fahrenheit en el lado oscuro a 459 grados Fahrenheit en el lado diurno.

Mariner 2 también descubrió que había una densa capa de nubes que se extendía de 35 a 50 millas sobre la superficie.

El lanzamiento final de la serie, Mariner 10, fue el primero en investigar dos planetas dentro de una misión.

Se lanzó en noviembre de 1973 y sobrevoló Venus en febrero de 1974.

Devolvió más de 4.000 imágenes del planeta, así como otros datos importantes antes de usar la gravedad venusiana para cambiar su curso y dirigirse a Mercurio para el resto de su misión.

En 1978, la NASA envió una misión con varias sondas a Venus.

Pioneer Venus 2 incluyó una sonda grande y tres sondas más pequeñas.

La Gran Sonda fue lanzada a unos 11 millones de kilómetros del planeta.

Cuatro días después, el autobús liberó las tres pequeñas sondas: la sonda norte, la sonda diurna y la sonda nocturna, a unos 10 millones de kilómetros de Venus.

Cada uno de ellos abrió las puertas de sus instrumentos a altitudes de aproximadamente 43,5 millas y comenzó a transmitir información sobre la atmósfera de Venus de inmediato.

Cada sonda tardó entre 53 y 56 minutos en llegar a la superficie. Dos de las tres pequeñas sondas sobrevivieron al fuerte impacto. El llamado Day Probe transmitió datos desde la superficie durante 67 minutos, 37 segundos, antes de sucumbir a las altas temperaturas, presiones y agotamiento de la energía. La información de su nefelómetro indicó que el polvo levantado por su impacto tardó varios minutos en asentarse en el suelo.

Los datos de las sondas indicaron que entre aproximadamente 6 y 31 millas casi no hay convección en la atmósfera de Venus. Debajo de una capa de neblina a unas 19 millas, la atmósfera es relativamente clara.

En noviembre de 2005, la Agencia Espacial Europea lanzó Venus Express, una sonda diseñada para explorar la atmósfera cálida y densa de Venus.

Fue la primera misión de exploración de Venus de European Space A y transmitió información a la ESA hasta diciembre de 2014, cuando se cree que se ha quedado sin combustible.

Associated Press contribuyó a este informe.

