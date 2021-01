Los ancianos del condado de Citrus pasan la noche en autos esperando en línea para recibir la vacuna COVID-19

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

BEVERLY HILLS, Florida (WFLA) – El condado de Citrus comenzó a distribuir vacunas contra el coronavirus a personas mayores de 65 años por orden de llegada el jueves por la mañana.

Las filas de autos para ingresar a la clínica drive-thru en el Central Ridge District Park retrocedieron por tres millas en la autopista Lecanto.

El sitio estaba programado para abrir a las 9 am. La comunicación oficial del Departamento de Salud del Condado de Citrus aconsejó a las personas que no llegaran antes de las 8:15 am del jueves.

Nancy Alexander llegó a las 6:30 pm del miércoles, con la esperanza de recibir la vacuna. Ella fue la primera en la fila.

“Estamos emocionados, la tercera es la vencida”, dijo Alexander. “Llevamos toda la semana intentando vacunarnos y perdimos la oportunidad porque una vez llegamos demasiado tarde”.

El Departamento de Salud del Condado de Citrus estableció el sistema por orden de llegada para administrar 800 dosis de la vacuna COVID.

Brad Stocker vive en Miami pero tiene una segunda casa en el condado de Citrus. Manejó cinco horas para hacer fila a las 11:30 pm del miércoles. Calcula que ya había 80 autos frente a él cuando llegó.

“Regresamos a la casa, pusimos un colchón en la parte trasera del auto y salimos, tomamos algo de comida y café y comenzamos a dormir allí alrededor de las 11:30 anoche”, dijo Stocker.

Pudo recibir la vacuna el jueves por la mañana. Pero las personas que se presentaron a las 8:15 am, según las instrucciones del departamento de salud, llegaron demasiado tarde y estaban enojadas.

Philip Courter y su esposa Gay estuvieron allí antes de las 9 am cuando se administraron las primeras inyecciones. Los agentes del condado de Citrus los alejaron de la línea porque la gente ya estaba frente a ellos y no había más vacunas para repartir.

“Sabíamos desde el principio que esta era una situación ridícula”, dijo Gay Courter. “Quiero decir, ¿realmente queremos que nuestros miembros mayores de nuestro condado duerman en sus autos?”

La pareja se hizo famosa internacionalmente después de quedarse atascada en el desafortunado crucero Diamond Princess al comienzo de la pandemia. Un brote masivo de COVID entre los pasajeros y la tripulación a bordo significó que muchos puertos no permitirían que las personas salieran del barco. Los cortesanos estaban estancados.

“El peor barco en el que podrías estar desde el Titanic”, dijo Gay Courter.

Como resultado de su experiencia , realmente querían la vacuna.

“Creemos que es nuestro deber cívico recibir una vacuna, por lo que hemos estado en cuarentena y aislamiento durante casi un año”, dijo.

Ahora tendrán que esperar otra oportunidad para vacunarse, pero esperan que el condado adopte un nuevo programa para hacerlo más fácil.

“Podría haber estado mucho, mucho mejor organizado y no sé qué van a tener que hacer de ahora en adelante”, dijo Gay Courter. “Además, eligieron un sitio terrible”.

Mientras tanto, el Departamento de Salud del Condado de Citrus sostiene que el modelo de orden de llegada es lo mejor para ellos. Se ha programado una segunda clínica de autoservicio que utiliza ese método para el sábado.



“El orden de llegada es algo que funciona bien para el departamento de salud de nuestro condado”, dijo la Oficial de Información Pública Audrey Stasko. “Sabe, tenemos más de 60 empleados a tiempo completo, lo cual no es mucho. Reunir un sistema de registro por nuestra cuenta, poder llamar a la gente y lidiar con los problemas de tecnología que vimos que enfrentan otros condados son cosas que consideramos al tomar esta decisión “.

Stasko dice que el departamento discutirá qué salió bien y qué salió mal con el primer día de distribución de la vacuna y hará los ajustes que sea posible.