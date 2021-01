Los ancianos de Sarasota dicen que la brecha tecnológica impide que muchos accedan a la vacuna COVID-19

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

CONDADO DE SARASOTA, Florida (WFLA) – Alrededor de 150.000 personas en el condado de Sarasota se encuentran dentro del grupo de edad de 65 años en adelante elegible para una vacuna contra el coronavirus. Algunas de las personas mayores sienten que no pueden vacunarse debido a una brecha tecnológica.

En este momento, las personas elegibles interesadas en contraer un coronavirus deben programar una cita en línea.

Se abrieron 800 espacios el domingo por la tarde y desaparecieron en cuestión de minutos. Lo mismo sucedió el lunes por la tarde. Un portavoz del Departamento de Salud del Condado de Sarasota informó que 8 On Your Side 1600 citas para el miércoles y el jueves se completaron.

Connie McManus se considera una de las afortunadas. La mujer de 91 años admite que el proceso en línea para conseguir un espacio es prácticamente imposible para alguien de su edad. Sin la ayuda de su nieta, McManus dice que es imposible que hubiera obtenido una de las codiciadas citas.

“Quiero decir, esperan que todo el mundo sea capaz de ser ‘técnico’, cosa que yo no soy y mi vieja computadora no funciona tan bien. Si no fuera por mi nieta, no habría conseguido esta cita”, dijo. el residente de Sarasota de 91 años.

Pam y Peter Baranyai han pasado los últimos días tratando de hacer una cita para sus vacunas usando múltiples dispositivos en su hogar sin suerte.

“Es muy frustrante para todos”, dijo Peter Baranyai. “No es justo para las personas que están aplicando las inyecciones, no es justo para las personas que reciben las inyecciones, simplemente no es un sistema equitativo”, continuó.

La pareja se considera conocedora de la tecnología, pero se siente atraída por aquellos que quizás no tengan acceso a una computadora, Internet o no tengan las habilidades para navegar en un sitio web.

“Afortunadamente, somos conscientes. Somos conocedores de la tecnología y somos capaces de hacer cosas, pero si es tan frustrante para nosotros, no puedo imaginar cómo se sienten otras personas”, dijo Pam Baranyai.

Dottie Garner, que tiene casi 88 años, dice que estaba ansiosa por recibir la vacuna COVID-19, pero como muchos otros, sus intentos no han tenido éxito. Ella siente que la población mayor debería tener prioridad.

“No veo a las personas de 65 años en la misma categoría que a las de 85”, dijo Garner. “Creo que es más difícil para las personas mayores como yo. Sé que no estoy solo y solo tengo que esperar mi turno y tener suerte con una cita.

La mujer de 87 años dice que ha estado en su computadora todos los días tratando de hacer una cita. Incluso reclutó ayuda de la familia.

“Tuve cinco miembros de la familia tratando de trabajar en mi nombre desde diferentes lugares de los Estados Unidos para conseguirme una cita sin éxito”, dijo el residente de Sarasota.

McManus, que recibió su vacuna en el departamento de salud el lunes por la mañana, le dice a 8 On Your Side que muchos de sus amigos ni siquiera van a intentar vacunarse porque hay demasiados obstáculos.

“Es demasiado difícil. Hablé con varias personas y dijeron oh, no nos vamos a molestar, no podemos hacerlo”, dijo McManus.

8 On Your Side se comunicó con el Departamento de Salud de Sarasota el lunes para preguntar cómo planean hacer que las vacunas sean accesibles para la población mayor que puede no ser tan conocedora de la tecnología como otras personas. Nos dijeron que el DOH está trabajando en un sistema de programación de llamadas o algo similar. No se proporcionó un cronograma.

Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 de Sarasota DOH, haga clic aquí.

El condado de Sarasota ha establecido un sistema de alerta para compartir actualizaciones importantes sobre la disponibilidad de vacunas en el condado de Sarasota. Puede suscribirse a las alertas enviando un mensaje de texto SRQCOVID19 al 888777 en su teléfono inteligente.