Los actores y cantantes Demi Lovato y Max Ehrich se acaban de comprometer

NUEVA YORK (AP) – Los actores y cantantes Demi Lovato y Max Ehrich están comprometidos.

La pareja hizo el anuncio en Instagram el jueves, ambos publicaron una foto de ellos besándose en la playa. Lovato también publicó una foto de su anillo.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí”, escribió. “Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero por suerte tú también. Nunca me había sentido tan incondicionalmente amado por alguien en mi vida (que no sean mis padres) y todo eso. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo. Y me haces querer ser la mejor versión de mí mismo “.

Lovato y Ehrich comenzaron a salir este año. Ehrich, de 29 años, ha ganado múltiples nominaciones a los premios Daytime Emmy por su trabajo en “The Young and the Restless”, ha aparecido en varios programas de televisión y películas y también ha lanzado música. Lovato, de 27 años, nominado al Grammy, ha lanzado una serie de premios de oro y álbumes y singles de platino, que marcaron un gran avance en la película musical para televisión de Disney Channel “Camp Rock”.

“Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar y algo así como una pareja en la vida. Las palabras no pueden expresar cuán infinitamente enamorado de ti estoy por siempre y para siempre “, escribió Ehrich.” No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa. Aquí tienes un bebé para siempre “.

Este año, Lovato ha lanzado varios singles, interpretó el himno nacional en el Super Bowl y cantó en los Grammys. En su mayoría, se había tomado un descanso del público desde que se enfocó en su recuperación después de una sobredosis en julio de 2018.

Lovato, quien ha hablado sobre sus luchas con un trastorno alimentario, automutilación, drogas y alcohol, celebró seis años de sobriedad en marzo de 2018. Pero recayó y reveló la noticia en la canción “Sober”, lanzada en junio de 2018.

“Me honra aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que una leyenda podría expresar, pero estoy extasiada de comenzar una familia y una vida contigo “, escribió el jueves.” Te amo para siempre, mi bebé. Mi pareja. ¡¡¡Hacia nuestro futuro !!!! ”

Lovato también agradeció al fotógrafo Angelo Kritkos “¡POR OCULTAR DETRÁS DE LAS ROCAS Y CAPTURAR TODA LA COSA!”

