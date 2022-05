UVALDE, Texas (KXAN) – Las familias están de duelo después de que un tirador mató a 21 personas en Robb Elementary en Uvalde, Texas el martes.

En el recuento de muertos se incluyen 19 estudiantes y dos adultos.

Las autoridades aún no han dado a conocer oficialmente los nombres de las víctimas al público, pero las familias se están acercando para hablar sobre la muerte de sus seres queridos.

A continuación se muestra una lista actualizada de las vidas arrebatadas por el tirador el martes. Esta historia se actualizará a medida que se confirmen más nombres.

Uziyah García, 8: The Associated Press informó que García estaba entre los muertos. Es nieto de Manny Renfro, quien habló con el medio de comunicación. Lo describió como el “niño más dulce que he conocido. No lo digo solo porque era mi nieto”.

Esta foto de marzo de 2022 proporcionada por Manny Renfro muestra a su nieto, Uziyah García, durante sus vacaciones de primavera en San Angelo, Texas. El niño de 8 años estaba entre los muertos en el tiroteo del martes en la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo en Uvalde, Texas. (Manny Renfro vía AP)

Amy Jo Garza, 9: Alfred Garza confirmó con NBC News la muerte de su hija, Amy Jo Garza, de 9 años. KXAN habló con Garza antes de saber el alcance de las lesiones de Amy Jo. En ese momento, dijo que esperaba un milagro.

“Solo estoy tratando de ser fuerte por mi familia, por mi hija”, dijo el martes, antes de enterarse de la muerte de su hija. “Sé que ella está ahí afuera, espero que esté ahí afuera y esté asustada. Sé que está asustada.

Alfred Garza sostiene una foto de su hija, Amy Jo, de 9 años.

Xavier Javier López, 10: Familiares de López confirmaron su muerte a AP. Su primo lo describió como “burbujeante” y dijo que “le encantaba bailar con sus hermanos”.

Annabell Guadalupe Rodríguez, 10: NBC News informó que sus familiares la identificaron públicamente.

Eva Mireles, 44: AP también informó sobre la muerte de una maestra de cuarto grado, madre y esposa.

“Ella era aventurera. Definitivamente diría esas cosas maravillosas sobre ella. Definitivamente la vamos a extrañar mucho”, dijo a AP la pariente Amber Ybarra.

Irma García: NBC News informó que Irma fue asesinada, citando a su hijo, Christian García. Irma fue co-profesora de Mireles. Según un perfil en el sitio web del distrito escolar, fue maestra durante más de dos décadas.

