Leyes sobre selfies en las boletas: ¿Es legal tomar una foto en Florida?

(NEXSTAR) – En medio de una avalancha de votaciones tempranas y largas filas de votación en 2020, la gente puede estar especialmente emocionada de compartir una “selfie de la boleta electoral”. Sin embargo, dependiendo de dónde viva, es posible que desee reconsiderar esa publicación social.

En algunos estados, compartir una boleta electoral completa en las redes sociales es ilegal. Algunos estados lo permiten, pero en otros, las reglas son menos claras ya que el lenguaje de la ley no prohíbe específicamente las publicaciones en las redes sociales.

El tema llegó a los titulares nacionales en 2016 cuando el cantautor Justin Timberlake voló de California a Tennessee para votar y luego publicó una imagen de sí mismo en la cabina de votación en Instagram, lo que generó preguntas sobre una posible ilegalidad.

Aquí hay un desglose estado por estado de dónde está permitido, y no está permitido, publicar una imagen de una boleta completa:

Alabama: poco claro. Los funcionarios electorales de Alabama dicen que no se permite el uso de un teléfono para tomar fotografías dentro de un lugar de votación. Fuera de la mesa de votación, sin embargo, “los votantes pueden tomar una foto de su boleta o con ella, siempre que no revelen el contenido de la boleta de ningún otro votante o interrumpan el proceso de votación.

Alaska: No. No se permite compartir fotos de boletas marcadas, pero los funcionarios electorales han admitido que hacer cumplir la regla no es práctico.

Arizona: poco claro. La ley estatal dice que la fotografía no está permitida dentro de los 75 pies de los lugares de votación, pero no aborda las boletas de voto ausente marcadas.

Arkansas: Sí. Según un informe de 2018 de la AP, las selfies en las boletas son legales en Arkansas.

California: sí. En 2016 se derogó la sección del código electoral que prohíbe las selfies en las boletas.

Colorado: Sí. Las selfies en la boleta electoral están bien después de que un proyecto de ley estatal en 2017 cambiara el código electoral.

Connecticut: Sí. No existe ninguna ley que prohíba las selfies en las boletas electorales en Connecticut.

Delaware: poco claro. La ley estatal no se ocupa específicamente de las selfies en las boletas, pero prohíbe los teléfonos celulares en las cabinas de votación.

Florida: No. Los estatutos de Florida hacen ilegal que cualquier votante permita que “cualquier persona vea su boleta”.

Georgia: No. La ley de Georgia prohíbe tomar fotografías del interior de los lugares de votación o de las boletas.

Hawái: sí. Las selfies de las boletas están protegidas por ley .

Idaho: Sí. No existe una ley actual que prohíba las selfies en las boletas.

Illinois: No, absolutamente no. Es un delito mayor que se castiga con uno a tres años de prisión por compartir su boleta marcada con otros.

Indiana: Sí. Un juez falló en contra de un proyecto de ley de 2015 que habría hecho ilegal tomar imágenes de boletas marcadas para compartirlas en las redes sociales, despejando el camino para que los votantes se tomen selfies en las boletas en 2016.

Iowa: poco claro. La respuesta es sí, pero no se permite “holgazanear, congregarse, interrumpir u obstaculizar” a otro votante en un lugar de votación.

Kansas: Sí. La ley de Kansas no permite la “divulgación de votos no autorizada”, pero se entiende que ese estatuto se aplica a los trabajadores electorales y funcionarios electorales, dijo el director de elecciones del estado.

Kentucky: Sí. La ley estatal solo prohíbe grabar a otros votantes, pero no prohíbe las selfies.

Luisiana: Sí. La AP informó en 2018 que las selfies en las boletas electorales son legales en Louisiana, pero solo si no están marcadas.

Maine: Sí. Si bien los funcionarios dicen que “desaconsejan fuertemente” esto, no hay prohibición de publicar imágenes de una boleta marcada.

Maryland: poco claro. La Junta Electoral del Estado declara que “no puede usar su teléfono celular, localizador, cámara y equipo de computadora en un centro de votación anticipada o en un lugar de votación”. Según un representante de la junta electoral estatal, no es ilegal en Maryland compartir fotos de una boleta de voto ausente marcada, “pero podría poner en peligro el secreto de su boleta”.

Massachusetts: No. La ley estatal prohíbe que cualquier persona permita que “la marca de su boleta sea vista por cualquier persona para cualquier propósito no autorizado por la ley”. El castigo puede incluir prisión por hasta seis meses o una multa de hasta $ 100.

Michigan: Sí. Los votantes de Michigan pueden tomar una foto de su boleta antes de salir de la mesa de votación.

Minnesota: Sí. Simplemente no le muestre la imagen a otro votante en el lugar de votación ni tome una foto de otra persona mientras esté allí.

Mississippi: No. Según un comunicado de prensa de 2020, los votantes no pueden tomar fotografías de sus boletas marcadas.

Missouri: poco claro. Está bien publicar una foto de la boleta, pero no si está marcada, informa CNN .

Montana: Sí. Compartir una foto de la boleta marcada en las redes sociales no viola la ley de Montana.

Nebraska: Sí. El gobernador Pete Ricketts firmó un proyecto de ley en 2016 que legaliza las selfies en las boletas electorales.

Nevada: No. La ley estatal prohíbe las selfies con boletas electorales en los lugares de votación. Las papeletas de voto en ausencia están igualmente restringidas, según el Reno Gazette-Journal .

New Hampshire: Sí. Las selfies en las papeletas siguen siendo legales después de que la Corte Suprema decidiera no revisar la apelación del estado sobre una prohibición que varios jueces declararon inconstitucional.

Nueva Jersey: No. Los votantes de Nueva Jersey no pueden compartir fotos de sus boletas marcadas.

Nuevo México: sí. Las selfies en las boletas ahora son legales en Nuevo México.

Nueva York: No. Mostrar una boleta completa a otros va en contra de las reglas estatales creadas en el siglo XIX para evitar retrasos en las urnas.

Carolina del Norte: No. No importa si vota en ausencia o en persona, no lo haga en Carolina del Norte.

Dakota del Norte: Sí. No hay leyes que prohíban específicamente las selfies en las boletas … siempre que no interrumpan las operaciones de los lugares de votación.

Ohio: No. Las selfies en la boleta electoral son ilegales según la ley de Ohio.

Oklahoma: Sí. El gobernador Kevin Stitt firmó un proyecto de ley en 2019 que levanta la prohibición de las selfies en las boletas electorales, pero las fotos de las redes sociales tomadas “dentro del recinto electoral” no están permitidas .

Oregon: Sí. Toda la votación se realiza por correo en Oregon, donde los residentes pueden fotografiar sus boletas.

Pensilvania: No está claro: los condados pueden establecer sus propias políticas cuando se trata de selfies en las boletas. La guía en el sitio web de la Secretaría de Estado establece que si se permiten los teléfonos celulares, los votantes pueden tomarse una selfie de su propia boleta solo, pero “le recomendamos que espere hasta después de salir del lugar de votación para publicar selfies de la boleta en las redes sociales”.

Rhode Island: Sí, las selfies en las boletas electorales son legales en Rhode Island.

Carolina del Sur: No, la ley estatal prohíbe que cualquier persona muestre su boleta a otra persona; No se permite el uso de cámaras dentro de la cabina de votación.

Dakota del Sur: No, los votantes no pueden “publicar una boleta electoral oficial después de que se haya marcado para cualquier persona de tal manera que se revele el contenido de la boleta oficial o el nombre de cualquier candidato por el que la persona haya marcado un voto . “

Tennessee: poco claro. Si bien los votantes no pueden tomar fotografías o grabar videos en los lugares de votación, la ley del estado no se aplica a las boletas de votación por correo.

Texas: poco claro. La ley de Texas no permite la comunicación inalámbrica y los dispositivos de grabación a menos de 100 pies de una mesa de votación, pero la ley no se refiere específicamente a las boletas por correo.

Utah: Sí. En 2015, la ley cambió para permitir selfies en las boletas, pero todavía es un delito menor fotografiar la boleta de otra persona.

Vermont: Sí. no hay ningún lenguaje que prohíba las selfies en las boletas.

Virginia: Sí. En Virginia se permiten selfies con boletas electorales, sin embargo, los observadores electorales no pueden tomar fotos ni videos dentro del lugar de votación.

Washington: Sí. Las selfies de boletas son legales , pero no es legal ver la boleta de otra persona “para un propósito prohibido por la ley, como comprar votos”.

Washington DC: Sí. Sin embargo, los funcionarios electorales piden a los votantes que respeten la privacidad y el anonimato de los demás en las urnas.

Virginia Occidental: poco claro. No se permiten selfies con boleta en persona en los lugares de votación, pero no existe un lenguaje específico que prohíba las selfies con boleta ausente.

Wisconsin: No. “Es contra la ley mostrar su boleta marcada a cualquier persona o colocar una marca en la boleta para que sea identificable como su boleta”.

Wyoming: Sí, siempre y cuando no causen interrupciones en las urnas. Si bien la ley de Wyoming no prohíbe las selfies en las boletas electorales, sí permite que un juez de elecciones mantenga el orden.

ÚLTIMAS HISTORIAS: