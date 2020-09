Leonard Fournette agrega 'profundidad excepcional en una posición que está bien' para los Bucs, dice Arians

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los Buccaneers continuaron agregando profundidad como corredor al acordar un contrato de un año con Leonard Fournette el miércoles.

“Esa es una posición en la que creo que no puedes tener suficientes buenos muchachos”, dijo el entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce Arians. “Esa es la única área en la que se suman los golpes y los moretones. Cuando puedes conseguir un jugador de ese calibre, y recibí excelentes críticas de personas que lo conocen y lo han entrenado, por lo que encajará perfectamente. Veremos qué papel sucede y qué tan rápido puede suceder “.

Con una lista repleta de corredores, eso deja la pregunta de quién será su jugador principal. Arians tenía muy claro que Ronald Jones seguía siendo su mejor corredor en el vestuario.

“RoJo es nuestro hombre”, dijo Arians. ” [LeSean McCoy] está listo para su papel . Simplemente va a construir roles a medida que avancemos [and] tener suficientes jugadores de calidad para terminar esto”.

Fournette, quien fue la cuarta selección general en el Draft de la NFL 2017 de LSU, pasó sus primeras tres temporadas con Jacksonville. Durante ese tiempo, corrió para 2,631 yardas para ir junto con 1,009 recepciones y 19 touchdowns totales.

“Su conjunto de habilidades está muy bien redondeado”, dijo Arians. “Es un jugador de tres intentos, por lo que encaja perfectamente con el resto del grupo y agregó una profundidad excepcional en una posición que está bien”.

Ahora es cuestión de poner al día a Fournette en el libro de jugadas y, con suerte, estar listo para comenzar su primera temporada contra los Saints, que será un regreso a casa para el nativo de Nueva Orleans.

“Es un jugador muy brillante y todo lo que he escuchado de los muchachos que lo entrenan [is] que lo aprenderá muy rápido”, dijo Arians. “No lo vamos a forzar. No tenemos que obligarlo. Simplemente dejaremos que lo haga a su ritmo y, si lo conozco, será bastante rápido. ponerlo al día lo más rápido que podamos y ver si puede tener un papel para la próxima semana “.

Ha habido algunas críticas a Fournette después de una suspensión de un juego y lesiones en 2018, pero Arians dijo que no le preocupan esas opiniones externas. Él y los Bucs han hecho sus propios deberes.

“Las personas en las que realmente confío le dieron altas, altas calificaciones en todo lo que me importa”, dijo Arians. “No puedo decir lo que está pasando en Jacksonville, pero todo lo que puedo decir es lo que está pasando en Tampa y él encajará perfectamente.”