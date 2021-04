Lasso se proclama ganador de presidenciales en Ecuador

Fox Corp. respalda a Tucker Carlson después de que la Liga Antidifamación la semana pasada pidiera a la compañía que despidiera al presentador de opinión por su defensa en el aire de la teoría del “gran reemplazo” de la supremacía blanca.

En una carta enviada el domingo al grupo de derechos civiles y compartida con The Associated Press, el director ejecutivo de Fox, Lachlan Murdoch, dijo que Carlson había "criticado y rechazado la teoría del reemplazo" cuando dijo durante el segmento del jueves por la noche: "¿Teoría del reemplazo blanco? No, no, esto es una cuestión de derechos de voto ".