Las visitas en el hogar de ancianos de Venecia 'suspendidas temporalmente' debido al brote de COVID-19, dice la gerencia

VENECIA, Fla. (WFLA) – Nueve meses después de la pandemia, las instalaciones de cuidado de ancianos todavía luchan por contener la propagación del COVID-19.

El Centro de Salud y Rehabilitación Sunset Lakes en Venecia está lidiando actualmente con un brote. Los últimos datos disponibles del Departamento de Salud de Florida muestran que 55 residentes y 33 miembros del personal dieron positivo por el coronavirus hasta el martes de esta semana. Sunset Lakes es una instalación de 120 camas.

Una residente de Venecia llamada Jill, que vive cerca del asilo de ancianos, pasa por la instalación casi todos los días rezando por todos los que están adentro.

“Están a merced de sus cuidadores. Necesitan ayuda, necesitan equipo y educación adecuados. Ha pasado un tiempo, casi nueve meses, que hemos estado en esto, así que no es nuevo”, dijo Jill.

El padre de Sandra Cappello, de 81 años, pasó poco tiempo en el centro de rehabilitación en mayo de este año después de sufrir un derrame cerebral.

“Llamé para ver quién estaba libre de COVID en ese momento y cuál era su política. Me aseguraron que tenían una política para COVID y que cualquier paciente que venía del hospital era puesto en un ala separada durante dos semanas. “, dijo Cappello.

Cappello dice que su padre falleció después de que lo encontraron inconsciente en su habitación después de que ella hizo varias llamadas para ver cómo estaba. Los médicos del hospital le dijeron que estaba en shock séptico.

“Soy enfermero y, en mi opinión, lo descuidaron. El médico quiso monitorearlo es lo que me dijeron y lo monitorearon hasta su muerte”, dijo Cappello.

Aunque su padre no falleció de COVID-19, Cappello siente por las familias con sus seres queridos en el hogar de ancianos.

“Es terriblemente triste pensar que hay tanta gente porque me dijeron que tenían una política para poner en cuarentena y mantener a las personas aisladas y separadas y controlarlas para que no se propagara en las instalaciones. Esa es una cantidad enorme, que es realmente triste “, dijo Cappello.

8 On Your Side se puso en contacto con la empresa de gestión del asilo de ancianos para hacer comentarios el jueves. Greystone Healthcare Management nos envió esta respuesta:

“Los casos reportados diariamente de COVID-19 en Florida han estado en una pendiente constante desde finales de septiembre, pero incluso antes de que la pandemia se hiciera evidente, el equipo clínico de Greystone Healthcare Management implementó precauciones mejoradas para el control de infecciones en todas nuestras comunidades. Sabíamos que teníamos que tomar medidas extraordinarias para proteger a nuestros residentes y empleados de este virus mortal porque, aunque COVID-19 no discrimina, los más frágiles y los ancianos son los más susceptibles.

Actualmente, hay 45 residentes y 12 miembros del personal en Sunset Lake Health & Rehab en Venice, FL con un diagnóstico positivo de COVID-19, y estas personas han sido aisladas de otros residentes y personal. Las visitas, que el gobernador comenzó a permitir el 1 de septiembre, se suspendieron temporalmente para Sunset Lake.

A medida que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) comenzaron a proporcionar protocolos y pautas para COVID-19, nuestras comunidades los han seguido con diligencia. En muchos casos, Greystone Healthcare se ha adelantado a las pautas de salud pública, adoptando precauciones contra infecciones aún más estrictas que las recomendadas en ese momento.

Nuestro increíble personal son los héroes de primera línea que trabajan para mantener a nuestros residentes seguros y cuidados las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos agradecidos por su continua dedicación al cuidado de los residentes durante un momento en el que la presencia física con las familias no es posible. Para reducir el riesgo de propagación de COVID-19, seguimos las pautas federales, estatales y locales al examinar y evaluar al personal con regularidad para determinar los niveles de saturación de oxígeno, la temperatura y proporcionarles suficiente equipo de protección personal (PPE).

Todo lo que hacemos se centra en mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y brindar comodidad a los familiares que no pueden estar con ellos durante este tiempo. Estamos extremadamente orgullosos de nuestros 6.300 cuidadores en todo el país que van más allá durante este momento difícil para cuidar a quienes dependen de nosotros ”.

8 On Your Side preguntó sobre la diferencia en el recuento de COVID-19 de la administración en comparación con lo que se informó al estado. El número que nos proporcionó Greystone Healthcare Management no incluye el número de pacientes que han sido trasladados fuera del centro. En cuanto a la diferencia en los miembros del personal con COVID positivo, la gerencia nos dijo que “la diferencia en el número de personal podría ser positiva o sospechada”.