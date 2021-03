Las restricciones de COVID-19 dejan al bombero de Polk Co. y su familia en Puerto Rico

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Unas vacaciones tropicales se han convertido en una pesadilla para un bombero del Departamento de Bomberos del Condado de Polk y su familia.

Andrew Rodríguez, de Lakeland, voló rápidamente a Puerto Rico a mediados de marzo después de descubrir que su hijo, Antonio, de 7 años, estaba muy enfermo con COVID-19.

“Mi esposa me llamó y me dijo que debían intubar a mi hijo. Yo estaba como, ¿qué? Se fue perfectamente bien ”, dijo.

Rodríguez le dice a 8 On Your Side Antonio necesitaba más cuidados intensivos que los que se ofrecían en Mayaguez Medical Center, por lo que tuvo que ser trasladado al Puerto Rico Women & Children’s Hospital en Bayamón.

Pero le costaría.

“De repente subió de $ 500 a $ 1,500. Simplemente lleve a mi hijo a donde necesita ir, así terminé pagando lo que me pidieron ”, dijo.

Los médicos del Hospital de Mujeres y Niños de Puerto Rico recomendaron a Antonio recibir una ronda de Remdesivir, un medicamento antiviral para tratar el COVID-19.

Mejoró enormemente la condición de Antonio, pero sus padres no querían que siguiera recibiendo el nuevo tratamiento. Rodríguez dice que los médicos de su hijo, sin embargo, ordenaron otra ronda.

“Hicieron lo que quisieron hacer con él y tuve que sentarme y mirar. Siendo el padre que soy, si eso le va a lastimar, me detendré. Luego llamaron a seguridad. Tenían seguridad en mi puerta. No me dejaban salir de la habitación ”, dijo Rodríguez.

Los Centros para el Control de Enfermedades dice Remdesivir está disponible a través de uso de emergencia de autorización o los programas de cuidado compasivo para los niños, pero la seguridad y la eficacia h ave no han sido evaluados.

8 On Your Side está esperando una llamada de regreso del hospital para obtener más información sobre las políticas.

Rodríguez esperaba que su hijo fuera dado de alta el miércoles.

Un miembro del equipo de vigilancia del COVID-19 le dijo que tendría que permanecer en cuarentena en Puerto Rico hasta el 23 de abril.

No se le ordenó que lo pusieran en cuarentena después de haber estado expuesto a su hijo COVID positivo hace unas semanas, solo después de que fue dado de alta.

Llegó con una advertencia, dijo.

“Estaremos haciendo un seguimiento con usted. Te llamaremos por teléfono. Le haremos controles físicos para asegurarnos de que esté en cuarentena. Es como si me estuvieran atacando desde que defendí a mi hijo en el hospital ”, dijo Rodríguez.

8 On Your Side se ha comunicado con el Departamento de Salud de Puerto Rico para solicitar información sobre esta política de cuarentena.

El CDC no recomienda el aislamiento de una persona expuesta a COVID-19 si está completamente vacunada y no muestra síntomas de COVID-19.

Sin embargo, Rodríguez dice que está vacunado.

Los CDC recomiendan que las personas no viajen a Puerto Rico en este momento, clasificándolo en “nivel 4, nivel muy alto de COVID-19”.