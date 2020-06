Las poblaciones más jóvenes conducen la segunda ola de coronavirus en Florida, dicen las autoridades

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Horas después de que el Departamento de Salud de Florida reportó un nuevo récord de un solo día para casos positivos de COVID-19 , los bares en South Howard Ave. en South Tampa estaban llenos de poca , si alguna, social distanciamiento

“No me sorprende, es lo que esperábamos”, dijo una reciente graduada de la USF llamada Heather. “Pero también pensé que habría una opción para lugares menos concurridos”.

Ella le dijo a 8 On Your Side que todavía le preocupa la posibilidad de contraer coronavirus.

“Estoy absolutamente preocupada por eso”, dijo. “A mi papá le diagnosticaron cáncer recientemente. No quiero devolverle eso, así que estamos aquí esta noche, pero no estoy tratando de estar cerca de nadie “.

Durante la reunión del grupo de políticas de emergencia del jueves con los líderes del condado de Hillsborough, indicaron que un grupo de residentes del condado está viendo un aumento en los casos.

Las personas de 25 a 34 años se están volviendo más susceptibles, dijeron los líderes.

El profesor asociado de Epidemiología de la Universidad del Sur de Florida, el Dr. Jason Salemi, compartió con 8 cuadros a su lado que hizo utilizando los datos de la pandemia del Departamento de Salud ordenados por grupos de edad.

“Lo que muestran los datos es que, aunque los ancianos siguen siendo el grupo con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19, no son responsables de la segunda ola a principios de junio”, dijo Salemi a 8 On Your Side. “En cambio, es la población en edad laboral entre 20 y 64 años la que parece estar impulsando los aumentos recientes”.

Uno de sus cuadros registra los resultados positivos de las pruebas para el grupo de edad de 20 a 34 años.

“Ahora estamos viendo un pico pronunciado a principios de junio que está comenzando a exceder los niveles que ocurrieron en abril”, dijo Salemi en un video de YouTube que explica los gráficos.

Se esperan más multitudes de jóvenes en varias protestas planificadas contra la brutalidad policial en respuesta a la muerte de George Floyd este fin de semana en Tampa Bay.

“La mayoría de nosotros llevamos máscaras, así que no nos preocupa demasiado”, dijo Alexia Aguire a 8 On Your Side el viernes por la noche en protesta y marcha organizada por Rainbow Coalition.

A medida que se siguen reportando más casos de COVID-19, Heather, de 22 años, dijo que insta a las personas de su edad a ser cautelosas.

“Comprender los hechos, conocer el riesgo”, dijo. “No te quedes ciego pensando que se acabó porque obviamente no”.