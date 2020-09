Las playas del área de Tampa se preparan para las grandes multitudes del fin de semana del Día del Trabajo, los líderes locales enfatizan la seguridad

CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) - Paul Semanco está devastado, durante los últimos ocho años, ha alquilado el mercado de pulgas de Gunn Highway, y esta semana se enteró de que el contrato había terminado y que el mercado cerraría.

"Estoy estupefacto, no sé qué decir", dijo Semanco desde su oficina en el mercado. "No quiero maldecir, pero no veo cómo alguien puede ser tan despiadado".