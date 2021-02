Las personas mayores sin computadoras enfrentan desafíos para inscribirse en las vacunas COVID-19

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Las personas mayores que no tienen computadoras ni acceso a Internet tienen dificultades para vacunarse en el condado de Pinellas. Varios de ellos se han comunicado con 8 On Your Side.

Durante semanas, Judai Burton ha estado intentando poner una vacuna para su madre de 91 años.

“Me ha frustrado mucho, lo suficiente como para llamar a la oficina del gobernador”, dijo Burton. “No debería ser tan difícil”.

El Departamento de Salud de Florida en el condado de Pinellas subcontrató el proceso de programación a una empresa de Miami. 8 On Your Side se acercó a esa empresa para pedir consejo a las personas mayores sin acceso a Internet. No hemos recibido una devolución de llamada.

Gloria Wilhite se enfrenta a la misma frustración. Ella es una enfermera jubilada de 69 años, y después de haber trabajado en el cuidado de la salud, no puede entender por qué es mucho más fácil para las personas mayores con acceso a computadoras vacunarse.

“Las vacunas deben estar disponibles para tratar a cualquiera que quiera una”, dijo Wilhite. “¡Y no lo hagas tan difícil!”

La última vez que llamó para concertar una cita, ya se había hablado de todas las citas en cuestión de minutos.

“Dije que ya hiciste todas las citas. ¿Cómo es posible en dos minutos?” Wilhite le preguntó al operador. “Ella dijo, bueno, señora, la mayoría de la gente tiene computadoras y usted puede ir a la computadora y hacerlo muy fácilmente. Bueno, eso está bien, muchachos, si tienen una computadora y saben cómo usarla”.

Burton cree que el proceso debe revisarse.

“Es muy desproporcionado”, dijo Burton. “Entiendo que es una pandemia y entiendo que la gente está tratando de moverse lo más rápido posible, pero es necesario dar un paso un poco más reflexivo, consciente”.