Las mejores ciudades para ahorrar dinero en Estados Unidos

Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

La pandemia de COVID-19 ha creado profundas dificultades financieras para millones de familias estadounidenses, muchas de las cuales no se habían recuperado de la última recesión. En medio de pérdidas récord de empleos, reducción de horas y recortes salariales, la gran parte de los trabajadores estadounidenses que ya vivían de cheque en cheque ahora están luchando aún más para cubrir los gastos básicos.

Durante la Gran Recesión, el patrimonio neto medio de las familias se redujo drásticamente y aún no se ha recuperado por completo. Después de alcanzar un máximo en 2007 con $ 140,000, el valor neto medio de las familias con ahorros se redujo a menos de $ 84,000 en 2013. Los datos más recientes de la Encuesta sobre economía doméstica y toma de decisiones de la Junta de la Reserva Federal colocan el valor de 2016 en $ 97,300, aproximadamente equivalente al de 1997 después de ajustar por inflación.

Además, los nuevos datos del Informe de la Fed sobre el bienestar económico de los hogares estadounidenses muestran que antes de la pandemia, menos de la mitad de los estadounidenses tenían ahorros suficientes para pagar tres meses de gastos. Y un asombroso 37 por ciento de los estadounidenses informó que no podrían cubrir un gasto de emergencia de $ 400 sin asistencia.

Tanto tener ahorros para la jubilación como tener ahorros para la jubilación que, según se informa, están “encaminados” aumentan con la edad. Un poco más del 60 por ciento de las personas de 18 a 29 años informan que tienen algún tipo de ahorro para la jubilación, pero menos del 30 por ciento sienten que van por buen camino con sus metas de ahorro. Entre los estadounidenses mayores de 60 años, los porcentajes son 88 por ciento y 51 por ciento, respectivamente. No es de extrañar que los estadounidenses mayores tiendan a ahorrar más que los miembros de las generaciones más jóvenes. Pero, los estadounidenses menores de 40 años en la actualidad han acumulado menos riqueza que sus padres cuando tenían la misma edad.

La preparación para la jubilación difiere no solo por grupo de edad, sino también por raza y etnia. Los estadounidenses blancos tienen más probabilidades que los negros y los hispanos de tener ahorros para la jubilación y es más probable que informen que sus ahorros para la jubilación van por buen camino. Esta diferencia puede explicarse en parte por la edad , ya que las minorías raciales y étnicas estadounidenses tienden a ser más jóvenes que los blancos. Sin embargo, la asombrosa diferencia en el patrimonio neto entre los blancos y los grupos minoritarios es un reflejo de las profundas desigualdades en las oportunidades que han persistido a través de las líneas raciales.

Si bien el comportamiento y la capacidad de ahorro difieren entre los grupos demográficos, vivir en ciertos lugares hace que sea mucho más fácil ahorrar dinero que en otros. A nivel estatal, Dakota del Norte y del Sur son los mejores estados para ahorrar dinero, medido por una puntuación compuesta que tiene en cuenta los ingresos, los costos de vivienda y la tasa de desempleo. Dakota del Norte y del Sur se encuentran entre un gran grupo de estados del medio oeste que obtienen una puntuación alta en estas métricas. Florida, Arizona y Nuevo México, por otro lado, son algunos de los estados más difíciles de ahorrar dinero debido a ingresos por debajo del promedio y tasas de desempleo por encima del promedio.

Para encontrar las mejores áreas metropolitanas para ahorrar dinero, los investigadores de Self Financial analizaron los datos más recientes de la Oficina del Censo de EE. UU., La Oficina de Análisis Económico, Zillow y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los investigadores clasificaron las áreas metropolitanas de acuerdo con una puntuación compuesta basada en los siguientes factores: ingreso personal real per cápita, costos medios de vivienda como porcentaje del ingreso familiar promedio y la tasa histórica de desempleo. Para un contexto adicional, los investigadores también calcularon el precio medio de la vivienda y el alquiler justo de mercado para un apartamento de dos habitaciones.

Para mejorar la relevancia, solo se incluyeron en el análisis las áreas metropolitanas con al menos 100.000 habitantes. Además, las áreas metropolitanas se agruparon en las siguientes cohortes según el tamaño de la población:

Pequeños metros: 100,000-349,999

Metros medianos: 350,000-999,999

Grandes metros: más de 1.000.000

Aquí están las mejores áreas metropolitanas para ahorrar dinero.

Los mejores metros grandes para ahorrar dinero



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

15. Oklahoma City, OK

Puntuación compuesta: 83,20

83,20 Ingreso personal real per cápita: $ 49,904

$ 49,904 Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos del hogar: 19,1%

19,1% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: 152,392 dólares

152,392 dólares Renta de mercado justo (2 hab): $ 906



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

14. Cleveland-Elyria, OH

Puntuación compuesta : 83,21

compuesta 83,21 Ingreso personal real per cápita: 55.623 dólares

55.623 dólares Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos familiares: 19,2%

19,2% Tasa de desempleo histórica: superior a la media

superior a la media Precio medio de una vivienda: $ 155,360

$ 155,360 Renta de mercado justo (2 hab): $ 849



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

13. Denver-Aurora-Lakewood, CO

Puntuación compuesta : 83,27

compuesta 83,27 Ingreso personal real per cápita: $ 57,109

$ 57,109 Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos del hogar: 22,3%

22,3% Tasa de desempleo histórica: significativamente por debajo del promedio

significativamente por debajo del promedio Precio medio de una vivienda: 436,125 dólares

436,125 dólares Renta de mercado justo (2 hab): $ 1,566



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

12. Columbus, OH

Puntuación compuesta : 83,53

compuesta 83,53 Ingreso personal real per cápita: 51.871 dólares

51.871 dólares Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos del hogar: 19,7%

19,7% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: 206,311 dólares

206,311 dólares Renta de mercado justo (2 hab): $ 992



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

11. Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, Nueva York

Puntuación compuesta : 84,44

compuesta 84,44 Ingreso personal real per cápita: 49.571 dólares

49.571 dólares Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos familiares: 18,5%

18,5% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: 170.794 dólares

170.794 dólares Renta de mercado justo (2 hab): $ 843



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

10. Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI

Puntuación compuesta : 85,19

compuesta 85,19 Ingreso personal real per cápita: 56.024 dólares

56.024 dólares Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos familiares: 20,2%

20,2% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: $ 203,884

$ 203,884 Renta de mercado justo (2 hab): $ 922



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

9. Nashville-Davidson – Murfreesboro – Franklin, TN

Puntuación compuesta: 86,58

86,58 Ingreso personal real per cápita: 56.194 dólares

56.194 dólares Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos familiares: 20,2%

20,2% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: 276,110 dólares

276,110 dólares Renta de mercado justo (2 hab): $ 1,136



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

8. Indianápolis-Carmel-Anderson, IN

Puntuación compuesta : 87,41

compuesta 87,41 Ingreso personal real per cápita: 55.127 dólares

55.127 dólares Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos del hogar: 19,1%

19,1% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: $ 176,777

$ 176,777 Renta de mercado justo (2 hab): $ 946



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

7. Kansas City, MO-KS

Puntuación compuesta : 87,48

compuesta 87,48 Ingreso personal real per cápita: $ 53,984

$ 53,984 Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos familiares: 19,2%

19,2% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de la vivienda: $ 201,600

$ 201,600 Renta de mercado justo (2 hab): $ 978



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

6. Raleigh, Carolina del Norte

Puntuación compuesta : 88,26

compuesta 88,26 Ingreso personal real per cápita: $ 53,095

$ 53,095 Costos medios de vivienda como porcentaje del ingreso familiar: 18,9%

18,9% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: 281,174 dólares

281,174 dólares Renta de mercado justo (2 hab): $ 1,163



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

5. St. Louis, MO-IL

Puntuación compuesta : 88,97

compuesta 88,97 Ingreso personal real per cápita: 57.243 dólares

57.243 dólares Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos del hogar: 18,7%

18,7% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: 177.745 dólares

177.745 dólares Renta de mercado justo (2 hab): $ 905



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

4. Cincinnati, OH-KY-IN

Puntuación compuesta: 89,83

89,83 Ingreso personal real per cápita: $ 56,678

$ 56,678 Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos del hogar: 18,7%

18,7% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: $ 182,045

$ 182,045 Renta de mercado justo (2 hab): $ 865



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

3. Grand Rapids-Wyoming, MI

Puntuación compuesta: 89,89

89,89 Ingreso personal real per cápita: 51.161 dólares

51.161 dólares Costos medios de vivienda como porcentaje del ingreso familiar: 17,7%

17,7% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: 215,184 dólares

215,184 dólares Renta de mercado justo (2 hab): $ 962



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

2. Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI

Puntaje compuesto: 90.07

90.07 Ingreso personal real per cápita: 56.886 dólares

56.886 dólares Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos familiares: 19,2%

19,2% Tasa de desempleo histórica: significativamente por debajo del promedio

significativamente por debajo del promedio Precio medio de una vivienda: $ 289,170

$ 289,170 Renta de mercado justo (2 hab): $ 1,214



Crédito de la foto: Alamy Stock Photo

1. Pittsburgh, PA

Puntuación compuesta : 92,84

compuesta 92,84 Ingreso personal real per cápita: $ 58,117

$ 58,117 Costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos del hogar: 17,6%

17,6% Tasa de desempleo histórica: por debajo del promedio

debajo del promedio Precio medio de una vivienda: $ 156,026

$ 156,026 Renta de mercado justo (2 hab): $ 890

Hallazgos detallados y metodología

Para determinar los mejores lugares para ahorrar dinero, los investigadores de Self Financial analizaron los datos más recientes de la Oficina del Censo de EE. UU. Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) , la Oficina de Análisis Económico (BEA) Ingresos personales reales , índice de precios de viviendas Zillow de Zillow (ZHVI) y alquileres de mercado justo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Los investigadores clasificaron las áreas metropolitanas de acuerdo con una puntuación compuesta basada en tres factores:

Ingreso personal real per cápita (45 puntos)

Costos medios de vivienda como porcentaje del ingreso familiar promedio (35 puntos)

Tasa de desempleo histórica (20 puntos)

El ingreso real per cápita se obtuvo de los datos de BEA y tanto los costos medios de vivienda como porcentaje de los ingresos como la tasa de desempleo histórica provienen de la ACS. La tasa de desempleo histórica se calculó como la tasa de desempleo promedio para 2016, 2017 y 2018. Los investigadores también obtuvieron el precio medio de la vivienda de Zillow y el alquiler de mercado justo para un apartamento de dos habitaciones de HUD.

Los mejores lugares para ahorrar dinero se concentran desproporcionadamente en el Medio Oeste. Estas áreas tienden a tener altos ingresos ajustados por costo de vida, bajos costos de vivienda en relación con los ingresos y mercados laborales sólidos, como lo demuestran las bajas tasas históricas de desempleo.

Durante las recesiones económicas, tener un colchón de ahorros puede marcar una gran diferencia para los trabajadores en caso de pérdida de empleo, reducción de horas o ausencias sin goce de sueldo. Desafortunadamente, muchos estadounidenses tienen poco o ningún ahorro, lo que hace que los tiempos volátiles sean aún más estresantes. Afortunadamente, las diferencias en salarios, costos de vida y mercados laborales locales hacen que algunas ciudades sean mucho más fáciles de ahorrar que otras. Además, a medida que el trabajo remoto se convierta en una opción cada vez más viable para ciertos trabajadores, muchas de estas ubicaciones más asequibles comenzarán a atraer una nueva ola de teletrabajadores.