Las mamás de Sarasota y BLM chocan en el estacionamiento mientras la junta escolar discute el futuro de BLM en el aula

SARASOTA, Florida (WFLA) – Fue un tema candente debatido y discutido en una reunión de la Junta Escolar del Condado de Sarasota el martes por la noche.

Había dos escuelas de pensamiento muy diferentes en la asistencia.

Un grupo de madres locales, los padres preocupados de las escuelas de Sarasota, llenaron el edificio de la junta escolar con camisetas de color rojo brillante, sosteniendo carteles, mientras esperaban su turno para hablar.

También asistieron a la reunión miembros de Black Lives Matter, cantando afuera mientras la reunión se llenaba rápidamente y estaba rápidamente a capacidad.

¿En cuestión el debate sobre si Black Lives Matter debería enseñarse en el aula como parte del plan de estudios?

“Si eres maestra, tu hijo no debería saber cuál es tu postura política. Eso no está en el aula y eso ha sido parte del problema”, dijo Ashley Cote, madre de un alumno de segundo grado de Sarasota y fundadora. del grupo de mamás.

Dice que está furiosa porque se está enseñando el movimiento Black Lives Matter, dice, en las escuelas del condado de Sarasota, y lo llama un grupo terrorista radical.

“Me enoja mucho, me enoja tanto que quiero hacer más al respecto”, explicó.

Los dos grupos opuestos se enfrentaron en los estacionamientos, ofreciendo cánticos opuestos mientras se producían comentarios públicos en el interior.

Los padres del grupo acusan a los miembros de la junta de apoyar el material de BLM que se enseña en el aula.

“Eso no está bien, no puedes tener una opinión como maestro. Se supone que debes ser imparcial. Para eso te pagamos, no te pagamos por tus opiniones”, dijo Kristen Brooks. una mamá en el grupo.

Un portavoz de la junta escolar dice que, si bien BLM es necesariamente parte del plan de estudios, los maestros han discutido el movimiento con los estudiantes como parte de los eventos actuales.

La portavoz de BLM, Sarah Parker, explicó: “Se trata de que se enseñe historia negra como organización”.

Los miembros del movimiento BLM dicen 8 On Your Side que este momento de la historia debe enseñarse absolutamente en las escuelas públicas, describiéndolo como histórico, instando a los maestros y miembros de la junta escolar a “decir la verdad”.

Los miembros locales de BLM dicen que es crucial enseñar diversidad e inclusión.

“Pensar que un par de personas quejumbrosas simplemente exageraron frenéticamente esto”, dijo la maestra Mary Holmes. “Después de ver a estos padres aquí hoy, es alarmante.

Parker agregó: “No entiendo por qué esto es un debate honestamente. Enseñamos matemáticas, ciencias, inglés, ortografía e historia. Esto es historia”.

Muchos padres se sintieron molestos por un video visto en BrainPop.com, un sitio web utilizado y pagado por los distritos escolares de todo el condado, como plan de estudios complementario. El video muestra personajes de dibujos animados que discuten el racismo, tanto pasado como presente.

Debido a que el video viene con una advertencia por escrito, el distrito escolar lo ha marcado, lo que prohíbe a los maestros acceder a él en la propiedad escolar. Sin embargo, los niños pueden verlo en casa en este sitio web autorizado por la escuela.

Un portavoz del distrito dijo a 8 On Your Side: “No podemos detener lo que los niños ven en casa. Los maestros no pueden mostrarlo en la escuela”.

Los miembros de la junta escolar también escucharon del público sobre el tema de las máscaras en el aula. La junta votará sobre el asunto el 20 de octubre.

ÚLTIMAS NOTICIAS: