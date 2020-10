Las familias del condado de Manatee afectadas por COVID-19 sienten que los líderes del condado se apresuraron a rescindir el mandato de la máscara

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE MANATEE (WFLA) – Los líderes del condado de Manatee votaron el martes 4-3 a favor de deshacerse del mandato de máscaras en todo el condado.

La resolución, que ha estado en vigor desde fines de julio, ha sido reconocida por los funcionarios de salud locales por ayudar a frenar la propagación del COVID-19 y reducir la tasa de positividad en todo el condado, que es del 3.5 por ciento durante la última semana.

Poco después de la votación para revocar el mandato de las máscaras, los comisionados votaron unánimemente a favor de una proclamación que decía que cualquier persona en el condado de Manatee debería continuar usando máscaras si no puede distanciarse socialmente en el interior.

La decisión se produce solo unos días después de que el gobernador Ron DeSantis emitiera una orden ejecutiva que suspende las multas y sanciones asociadas con COVID-19. En pocas palabras, el mandato de la máscara ya no se podía hacer cumplir.

“Sus órdenes de emergencia básicamente reemplazan a las nuestras. Sí, él es el líder en el orden jerárquico en emergencias. Y Florida está configurada de esa manera por una razón, debido a muchos años de experiencia con huracanes”, dijo el fiscal adjunto del condado William Claugue. “Mi opinión es que cuando le dices al público, esto es obligatorio y debes hacerlo, pero no tienes una disposición de cumplimiento, realmente no estás hablando tan claramente como deberías cuando estás ejerciendo poderes policiales. La forma más limpia y legalmente defendible de manejar esto ahora es revocar la resolución “, continuó.

“La mayoría de la gente usa una máscara y no por mandato, sino porque saben que es lo correcto”, dijo la comisionada Vanessa Baugh. “No creo que el mandato realmente haya hecho una gran diferencia porque la gente ya estaba empezando a usar las máscaras y estaba empezando a asimilarlo. Realmente depende de cada empresa individual decidir si quieren o no hacer cumplir las usando máscaras o no “, continuó durante la reunión del martes.

Aunque los números han tenido una tendencia a la baja, algunos temen que sin un mandato establecido, el condado de Manatee verá otro aumento en los casos y muertes de COVID-19.

Ciera y Ada Morales perdieron a su padre por COVID-19 a fines de julio. Ramon Morales fue conserje durante mucho tiempo en la escuela secundaria Manatee. Deja 22 nietos.

“Tenemos nuestros días … buenos y malos días”, dijo Ciera Morales.

La familia decidió optar por el aprendizaje electrónico a tiempo completo para proteger a sus hijos de contraer el virus y traerlo a casa.

“Es mejor para mí haber perdido a alguien por COVID, que mis hijos se queden en casa. Quieren hacer hybid o ir a la escuela por sus amigos, pero siento que es más seguro para mí tenerlos en casa por el momento. Sé que los números están bajando, pero aún así, no se puede arriesgar ”, dijo Ciera Morales.

La familia ha hecho del uso de mascarillas una parte de su vida diaria fuera de la seguridad de sus hogares. Es por eso que se sorprendieron al saber que el mandato de máscaras del condado ya no estaba en vigor.

“Un día es obligatorio que usemos las máscaras y luego al día siguiente, boom, no tenemos que usar máscaras. Tienen que pensar que los números no bajaron de la noche a la mañana, pero se dispararon durante la noche”, dijo Ada. Morales.

Con las restricciones de capacidad en bares y restaurantes levantadas por el gobernador DeSantis, Ciera Morales siente que el momento no tiene ningún sentido.

“Estás abriendo los bares al 100% de su capacidad, así que es como, si un lugar está lleno de gente, ¿cómo puedes distanciarte socialmente y no tienes una máscara? Eso suena loco. Para mí, es la cosa más tonta Lo he escuchado alguna vez ”, dijo Ciera Morales.

La Dra. Sylvie Tanev es la presidenta de la Sociedad Médica del Condado de Manatee. Él le dice a 8 On Your Side, aunque los números a nivel estatal y local han disminuido, todavía no estamos a salvo.

“Tenemos la esperanza de que la situación mejore, pero como médicos, podemos decir que a estas alturas todavía no estamos fuera de peligro. Aunque los casos han disminuido algo en las últimas dos o tres semanas, todavía estamos en una situación peligrosa”. La situación se disparará de nuevo. En cuanto a nuestra opinión, creemos que si no se puede imponer el distanciamiento social, aún es seguro usar máscaras, especialmente en lugares concurridos “, dijo el Dr. Tanev.

Dice que la gente no puede bajar la guardia todavía.

“Creo que todo el mundo tiene que ser concienzudo para protegerse a sí mismo y al público. No se puede hacer cumplir por ley, pero debe hacerse con sentido común”, dijo el médico.

