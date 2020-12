Las escuelas enfrentan números de calificaciones reprobatorias ‘fuera de los rieles’

File video. Aired on WFLA at 11 p.m. Aug. 4.

Las primeras boletas de calificaciones del año escolar están llegando con muchas más calificaciones F de lo habitual, en una triste señal de las dificultades que los estudiantes están experimentando con el aprendizaje a distancia.

Los distritos escolares de costa a costa han informado que el número de estudiantes que suspenden clases se ha multiplicado por dos o tres, y los que más sufren son los estudiantes del idioma inglés y los estudiantes discapacitados y desfavorecidos.

“Se salió completamente de lo normal para nosotros, y eso obviamente fue muy alarmante”, dijo Erik Jespersen, director de la escuela secundaria McNary de Oregón, donde el 38% de las calificaciones a fines de octubre estaban reprobando, en comparación con el 8% en condiciones normales. veces.

Los educadores ven una serie de factores en juego: los estudiantes que aprenden en casa se saltan las tareas o la escuela por completo. El acceso a Internet es limitado o inconsistente, lo que dificulta completar y cargar las tareas. Y los profesores que no ven a sus alumnos en persona tienen menos formas de detectar quién se está quedando atrás, especialmente porque muchos mantienen apagadas las cámaras durante las sesiones de Zoom.

El aumento de las calificaciones reprobatorias se ha observado en distritos de todos los tamaños del país.

En la escuela de Jespersen en el distrito de escuelas públicas de Salem-Keizer, cientos de estudiantes inicialmente no solo tenían F, sino puntuaciones de 0.0%, lo que indica que simplemente no participaban en la escuela en absoluto. En Nuevo México , más del 40 por ciento de los estudiantes de secundaria y preparatoria estaban reprobando al menos una clase a fines de octubre. En Houston , el 42% de los estudiantes recibió al menos una F en el primer período de calificaciones del año. Casi el 40% de las calificaciones de los estudiantes de secundaria en St. Paul , Minnesota, fueron F, el doble de la cantidad en un año típico.

En respuesta, las escuelas han estado intensificando sus esfuerzos de divulgación, dando prioridad al regreso de los estudiantes con dificultades para el aprendizaje en persona y, en algunos casos, cambiando las políticas de calificación y dando a los estudiantes más tiempo para completar las tareas.

Jespersen dijo que su escuela comenzó a ver mejorar las calificaciones después de traer grupos de 300 estudiantes al edificio en pequeñas cohortes para recibir apoyo de los maestros, aunque eso se detuvo recientemente debido al aumento de casos de coronavirus en la región. Los equipos asesores aumentaron el contacto con los estudiantes y se pidió a los maestros que dejaran temporalmente de asignar tareas calificadas. Se invitó a los padres de estudiantes hispanos a una sesión para aprender cómo acceder a las calificaciones de sus hijos en línea.

En Charleston, Carolina del Sur, los administradores y los maestros están planteando la posibilidad de ajustar las calificaciones como lo hicieron en la primavera, donde se les dijo a los instructores que dieran 50 en lugar de 0 para que sea menos punitivo para los estudiantes desconectados, dijo la maestra de inglés de octavo grado Jody Stallings . “Soy profesor de inglés, no de matemáticas, pero he aprendido que los ceros son muy, muy devastadores para un promedio”, dijo.

La mayoría de las calificaciones reprobatorias que da provienen de tareas faltantes, no de tareas que se entregaron con muchas respuestas incorrectas.

“Hablas con ellos más tarde y te dicen: ‘Sabes que no lo hice. No sabía la respuesta, así que simplemente no la hice ‘”, dijo Stallings, quien enseña a la mayoría de sus estudiantes en persona y al resto en línea simultáneamente en Moultrie Middle School. “Cuando tienes un hijo en persona, va a hacer la prueba … Incluso si no sabe nada, tiene una oportunidad”.

El hijo de Jillian Baxter, un estudiante de segundo año de secundaria en el condado de Fairfax, Virginia, normalmente saca buenas notas, pero en algún momento reprobó todas sus clases, incluida la educación física. Su hija, estudiante de último año, estaba obteniendo todas las A. Ambos estudiantes están aprendiendo de forma remota a tiempo completo.

Ella atribuye la diferencia a cómo aprenden sus hijos. Su hija está encantada de trabajar de forma independiente en su habitación. Su hijo es un “aprendiz táctil”, dijo.

“No tienes ese impulso para hacerlo si no estás allí”, dijo.

Las malas calificaciones durante la pandemia también han revelado cómo están aumentando las brechas de equidad en el sistema educativo.

Un análisis del sistema escolar del condado de Fairfax encontró que los estudiantes que aprenden inglés y los estudiantes con discapacidades se encuentran entre los que tienen los mayores aumentos en las calificaciones reprobatorias. Por el contrario, los estudiantes que se desempeñaron bien anteriormente lo hicieron ligeramente mejor de lo esperado.

En Hatch, Nuevo México, la registradora de la escuela secundaria Blanca Ramírez dijo que su trabajo ha evolucionado durante la pandemia para servir como traductora, defensora del pueblo y asesora de vida para estudiantes y padres que solo hablan español. En las conversaciones, pregunta a los estudiantes cómo pueden tener calificaciones tan bajas.

“La primera respuesta es ‘es tan difícil, señorita, no lo entiendo’”, no lo entiendo, dijo Ramírez.

“Vengo a descubrir que muchas veces los niños ni siquiera hacen su primer intento porque creo que tienen miedo. Entonces, el solo hecho de hacer esa llamada telefónica abre ese estímulo y comienzan a hacer un poco más de esfuerzo ”, dice Ramírez.

En algunos casos, la barrera más grande para un estudiante que aprende inglés es simplemente que no ha podido iniciar sesión en las llamadas de Zoom y la plataforma de educación en línea que son clave para asistir a clases. Unas cuantas veces este semestre, Ramírez hizo que los estudiantes se reunieran con ella en el estacionamiento de la escuela, todos enmascarados, mientras ella les mostraba a ellos y a sus padres cómo iniciar sesión.

Hatch High School informó que el 79% de los estudiantes estaban reprobando al menos una clase durante su primer período de calificaciones del año. Eso se redujo al 46% en unos pocos meses, dijo la portavoz Audra Bluehouse, tanto porque la escuela se ha hecho más fácil como porque los estudiantes están más comprometidos.

Bluehouse dice que el número fue alto en parte porque la escuela agregó una octava clase al horario de todos los estudiantes este otoño.

Ahora, se ha instruido a los maestros para que den menos tareas, dando prioridad a las tareas más importantes. Se les ha animado a encontrar alternativas a las conferencias tradicionales. La calificación se ha cambiado de un sistema de 100 puntos a un sistema de 50 puntos para que las tareas perdidas con ceros perjudiquen menos a los estudiantes.