Las carreras de galgos terminan a la medianoche en Florida

MADISON, Wis. (AP) - Las autoridades arrestaron el jueves a un farmacéutico suburbano de Milwaukee sospechoso de arruinar deliberadamente cientos de dosis de vacuna contra el coronavirus al sacarla de la refrigeración durante dos noches.

El Departamento de Policía de Grafton dijo que el ex farmacéutico de Advocate Aurora Health fue arrestado bajo sospecha de poner en peligro imprudente, adulterar un medicamento recetado y daño criminal a la propiedad. El departamento dijo en un comunicado de prensa que estaba en la cárcel. La policía no identificó al farmacéutico y dijo que aún no ha sido acusado formalmente.