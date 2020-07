Lakeland Regional Health utilizando camas de UCI de desbordamiento a medida que suben las hospitalizaciones COVID-19

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – Con el aumento de las hospitalizaciones de COVID-19, el hospital más grande del condado de Polk está accediendo a camas adicionales de unidades de cuidados intensivos que tiene disponibles para tratar pacientes.

“En este momento, estamos en un buen lugar. Nos sentimos cómodos con nuestra capacidad de cama en este momento”, dijo Caroline Gay, vicepresidenta sénior de Lakeland Regional Health.

Gay dijo que la propagación de la comunidad 8 On Your Side ha provocado que las hospitalizaciones por COVID-19 aumenten en Lakeland Regional Health.

Hasta el lunes, el hospital estaba tratando a 123 pacientes con COVID.

“Ciertamente tenemos que estar en un tipo de situación de manos”, dijo Gay.

La Agencia de Florida para la Administración del Cuidado de la Salud , que está rastreando la capacidad de la unidad de cuidados intensivos (UCI) en el estado, muestra que el Condado de Polk tiene menos del 10% de disponibilidad de UCI para adultos.

Muestra Lakeland Regional Health con un 0% de disponibilidad. Los funcionarios del hospital dicen que los números no cuentan toda la historia.

El informe estatal no tiene en cuenta las 50 camas adicionales en la UCI que el hospital tiene disponibles, dijeron.

“Estamos preparados para atender a 1,000 pacientes y tenemos este plan de aumento de UCI y capacidades que no se reflejan en ese tablero. Ese tablero solo muestra capacidad regular”, dijo Gay.

La capacidad regular de LRH es de 68 camas.

Hasta el lunes, había 77 pacientes en la UCI en Lakeland Regional Health.

“El problema con las áreas de desbordamiento es que no vienen con personal. Entonces, cuando abres un desbordamiento, entonces tienes que sacar personal de las áreas que ya necesitaban a esas personas para que se convierta en un círculo vicioso ”, dijo Hershey Pyle, una enfermera de cuidados críticos desde hace mucho tiempo.

Cortesía: Hershey Pyle.

Pyle trata a pacientes con coronavirus en Lakeland Regional Health.

“Estamos agotados. Estamos agotados. Por supuesto, cuando estás exhausto, no tienes esas habilidades para manejar ese estrés”, dijo sobre las enfermeras de LRH. “Está cambiando rápidamente y es difícil mantenerse al tanto de quién es quién y quién está dónde “.

Ella le dice a 8 On Your Side que la reparación del equipo de protección personal (EPP) parece interminable.

“Literalmente hay agua recogida en la punta de los dedos de tus guantes. Te las quitas. Te lavas las manos. Entras en la habitación contigua y lo vuelves a hacer. Luego sales de esa habitación y tienes que volver a la otra habitación. Si tienes suerte, podrías sentarte un minuto y hacer un gráfico y luego volver a hacerlo ”, dijo Pyle.

“Tenemos personal en este punto para cuidar el volumen que tenemos y también tenemos planes de contingencia para atraer personal para atraer personal de otras áreas para asegurarnos de que las camas estén cubiertas”, dijo.

La Dra. Joy Jackson, directora del Departamento de Salud del condado de Polk, dijo a los comisionados del condado que los hospitales están viendo un aumento en los pacientes con COVID-19 en todo el condado.

“Todos estamos viviendo en ese borde de si tenemos una gran afluencia, vamos a tener algunos problemas importantes”, dijo el Dr. Jackson.

El Dr. Jackson instó a los miembros de la comunidad a usar todas las tácticas posibles para detener la propagación del coronavirus, incluido el uso de una máscara, el distanciamiento social y el lavado de manos.

“Si no nos importan nuestros comportamientos y no hacemos cumplir los comportamientos, tendremos problemas que empeorarán. Eso es lo que me mantiene despierto, eso es lo que me despierta todas las mañanas a las 2 de la mañana ”, dijo el Dr. Jackson.

Tanto el Dr. Jackson como Caroline Gay, de LRH, dijeron que se sienten cómodos con la cantidad de ventiladores disponibles en el condado.

Según Gay, diecisiete pacientes con COVID-19 en Lakeland Regional Health están en ventiladores. El hospital tiene la capacidad de usar 200 ventiladores.

