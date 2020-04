Lakeland City Commission abrirá parques, campos de golf y canchas de tenis el 1 de mayo

Al igual que miles de personas en Florida, Patricia Brown ha tenido problemas para presentar un reclamo de desempleo. Brown ha sido despedida de su trabajo y ha estado tratando de solicitar beneficios desde el 20 de marzo. "Fui en línea para solicitar el desempleo y eso fue una pesadilla", dijo Brown. El portal web en línea para el estado ha sido abrumado por personas como Brown que intentan presentar reclamos. El sistema en línea no funcionaba, por lo que Brown intentó llamar. "Traté de llamar y pasé ocho horas. Tenía que recibir mil llamadas telefónicas", dijo Brown. El lunes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, estaba en Tampa para hablar sobre los esfuerzos del estado para combatir el coronavirus. DeSantis dice que el sistema de desempleo cerró durante el fin de semana para permitir a los empleados estatales procesar reclamos. DeSantis dice que se procesaron más de 300,000 reclamos durante el fin de semana y muchos de los que lo hayan presentado deberían ver sus cheques por correo esta semana. Sin embargo, DeSantis admite que el sistema todavía tiene problemas. "Hubo grandes problemas con esto. Hemos tenido personas trabajando 24/7, aumentando la fuerza laboral para poder hacerlo", dijo DeSantis. El Gobernador dice que el sistema simplemente no fue diseñado para manejar un cierre de negocios en todo el estado. "No construiría un sistema teniendo en cuenta que la economía simplemente se detendría voluntariamente y pasaría de 500 reclamos por día a un millón. Habrá un problema de capacidad sin importar qué", dijo DeSantis. Patricia Brown dice que le gustaría confirmar que se está analizando su reclamo. A ella le gustaría un cheque del estado aún más.