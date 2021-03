Ladrón de bancos condenado comienza su propio ministerio, ahora acusado de plan para defraudar

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Después de numerosos arrestos y dos períodos en la prisión estatal de Florida, Charles Combs estaba cansado de ser el malo.

Combs enfrenta cargos por robar un banco en el condado no incorporado de Pinellas el 3 de agosto en una cooperativa de crédito en San Petersburgo unos días después. Fue durante ese robo, que los informes de arresto indican que disparó contra varios policías.

“Yo y un oficial estábamos cara a cara, había armas de fuego involucradas. O ese oficial o yo podríamos haber perdido la vida ese día. Tomé una decisión ese día. Tomé la decisión correcta de no dañar a ese oficial”, dijo Combs en una entrevista en la cárcel del condado de Pinellas. “Ese fue el comienzo del cambio”.

Combs pudo pagar una fianza y comenzó su propio ministerio. Lo llamó “Ministerio de Oración de los Pecadores” y fue de puerta en puerta recolectando dinero, que dice que daría a los desamparados.

El problema es que Combs no tenía todo el papeleo necesario para ser una organización benéfica con licencia y eso llamó la atención.

El Departamento de Policía de San Petersburgo publicó fotos del hombre enmascarado en su página de Facebook, advirtiendo a los ciudadanos que no donen y pidiéndoles que denuncien cualquier actividad ilegal.

La semana pasada, los agentes arrestaron a Combs en un plan para defraudar los cargos. Combs dice que su arresto es falso.

“Si lees el volante que tenía, el volante dice muy claramente que recién estoy comenzando esta organización, que estoy tratando de obtener estos documentos. No hay intrigas para defraudar aquí”, dijo Combs. “¿Qué quiere la comunidad que haga con mi vida? ¿Quieres que dé de comer a las personas sin hogar o que siga siendo el supuesto chico malo?”

Durante la entrevista, Combs le dio a nuestro equipo el nombre de uno de los vagabundos a los que ayudó. Tom Fix confirmó que Combs lo ayudó a él y a su novia con un lugar para quedarse, pero no pudo decir con certeza a dónde iba todo el dinero que estaba recolectando Combs.

Una de las puertas a las que llamó Combs fue la de Patrick Fortunato. Fortunato se negó a darle dinero y le gritó que se fuera. Dice que algo sobre Combs simplemente no parecía correcto.

“Nadie hace esto. No es así como, especialmente ahora durante una pandemia, no vas de puerta en puerta preguntando. Y él simplemente no lo hizo, no sé, juzgando el libro por la portada, supongo, “Añadiendo Fortunato. “No me gustó nada de eso”.