La tasa de desempleo en Florida se triplica en abril a casi el 13 por ciento

TALLAHASSEE, Fla. (CAP NEWS SERVICES) – El desempleo de Florida ahora es oficialmente del 12.9 por ciento en abril, un poco más bajo que el promedio nacional, pero casi un centenar de personas que solicitaron beneficios de desempleo están monitoreando su crédito después de que la información confidencial se dejó sin protección.

La tasa de desempleo del estado se disparó a 12.9 por ciento en abril desde 4.3 por ciento en marzo y desde 2.8 por ciento en febrero. Alrededor de 1.2 millones de floridanos perdieron sus trabajos aparentemente de la noche a la mañana.

Florida perdió 893,000 empleos en abril y un total de 989,600 desde el primer año es menor que la cantidad de personas que han solicitado el desempleo.

Las cifras del jueves muestran que se han procesado poco más de un millón de reclamos elegibles, mientras que se han denegado 366,000.

“Sabíamos que sería significativo”, dijo el gobernador Ron DeSantis.

En Jacksonville, el gobernador DeSantis dijo a los periodistas que el número probablemente habría sido mayor si hubiera tenido un toque más fuerte al cerrar el estado.

“Y una de las razones por las que quería hacer un enfoque seguro, inteligente y gradual de la recuperación es que si podemos lograr que las personas vuelvan a trabajar. Si recupera la confianza en las comunidades, comenzará a ver que, con suerte, se recuperarán muchos de estos trabajos ”, dijo DeSantis.

El desempleo más alto en el estado está en el área de Orlando.

Los números se dieron a conocer un día después de enterarnos de que 98 floridanos recibieron una carta que les decía que sus nombres y números de seguridad social fueron enviados inadvertidamente a un servidor no seguro.

No se divulgó información bancaria y no es la primera vez que los datos se ven comprometidos.

El 5 de noviembre de 2013, cuando se lanzó el sistema actual, informamos la primera violación de datos.

“Algo en el sistema informático fue codificado incorrectamente y resultó en una divulgación involuntaria”, dijo el ex Director Ejecutivo de DEO Jesse Panuccio en ese momento.

Como lo hizo en 2013, el estado está pagando por un año de monitoreo de crédito y protección de datos.

Lo que no sabemos es si ha habido más divulgaciones. Hemos solicitado la información y no hemos recibido respuesta.

