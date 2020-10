La superestrella de la WWE John Cena se casa en Tampa; Un video de WFLA muestra a la pareja afuera del juzgado

TAMPA (WFLA) – La superestrella de la WWE y residente de Land O ‘Lakes, John Cena, es un hombre casado, y se hizo oficial el lunes en Tampa.

Cena y su ahora esposa, la residente de Vancouver Shaghayegh Shariatzadeh, de 30 años, fueron vistos por cámaras de la WFLA afuera del Palacio de Justicia del Condado de Hillsborough el viernes. Los dos posaron para una cariñosa selfie con lo que fue su solicitud de matrimonio.

Lo hicieron oficial y se casaron en Tampa el lunes, según muestran los documentos judiciales.

El nativo de Massachusetts de 43 años está más de dos años alejado de su compromiso altamente publicitado con el ex luchador y estrella de “Total Divas” Nikki Bella. Su boda se canceló en abril de 2018 , solo tres semanas antes de que debían pronunciar sus votos.

Bella ahora es madre y está comprometida con su ex compañero de “Dancing with the Stars” Artem Chigvintsev.

¡Felicitaciones a la feliz pareja!

ÚLTIMAS HISTORIAS: