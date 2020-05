La sobreviviente de 'Miracle Mom' COVID-19 comparte su historia

LARGO, Florida (WFLA) – Los seres queridos de Mildred Mathews la llaman un milagro. La abuela de 75 años contrajo COVID-19 el mes pasado y pasó más de un mes en el hospital.

Ella era la postal de un paciente que no debería haberlo hecho.

“Tengo 75 años, tengo EPOC, tengo hipertensión, tengo diabetes”, dijo Mathews. “Lo que sea, lo tengo”.

Pero ella sobrevivió y ahora está en un centro de rehabilitación libre de COVID-19. Su esposo también contrajo COVID-19, pero su caso no fue tan grave como el de ella. Ella le da crédito a su hija por llevarla al hospital.

Naomi Mathews dice que su madre estaba débil y dormía más de lo normal y sabía que algo no estaba bien. Finalmente, sentó a su madre en el borde de la cama y le rogó que fuera a que la revisaran. “Terminé llamando a la ambulancia”, dijo Naomi. “Y gracias a Dios, la conseguí allí”.

Naomi se sentó al otro lado de la calle del hospital esperando noticias. Los segundos parecieron horas. Pronto supo que su madre sería admitida. Luego, se enteró de que su madre tenía el coronavirus.

“Fue como una sentencia de muerte. Y ya sabía que se estaba muriendo”, dijo Naomi. “Y me sentí muy mal porque todo lo que pensaba en mi mente era que llegué demasiado tarde. Llegué demasiado tarde”.

Mildred pasó semanas en un ventilador. Cuando finalmente despertó, no sabía dónde estaba, ni cómo había llegado allí. Todos los trabajadores de la salud llevaban equipo de protección. Ella lo describió como una escena de una película de terror, pero todavía estaba viva.

Luego vinieron los tratamientos. “Parte del tratamiento que tuve que recibir fue un poco doloroso, y pensé, oh sí, esto es, esto es. No voy a lograrlo. No lo lograré en todos “, dijo Mathews. “Pero dices una oración y deseas lo mejor”.

Resulta que había mucha gente rezando por Mildred y su esposo. La pareja tiene tres hijas y un hijo, y luego están los nietos. La mayoría de la familia todavía vive en el norte, en Michigan, donde las congregaciones de su iglesia la criaban en oración.

Mildred cree que su fe en Dios y el apoyo familiar fueron los factores que la ayudaron a superar esto. Ella compartió su historia porque quería dar fuerza a otros que luchan contra el coronavirus y otras enfermedades mortales.

“Cualquiera que esté en esta situación, no importa si es el coronavirus o lo que sea”, dijo Mathews. “Solo ten fe en ti mismo y fe en Dios y pase lo que pase”.