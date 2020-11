TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis ha redactado una amplia legislación que reprimiría las protestas violentas, expandiría las protecciones de “defender su posición”, retener fondos estatales de cualquier gobierno local que reduzca los fondos para hacer cumplir la ley y mucho más.



DeSantis anunció por primera vez algunas de las medidas en una conferencia de prensa en septiembre con Grady Judd en la Oficina del Sheriff del condado de Polk.

El proyecto de ley proporciona muchos más detalles:

Varios abogados del estado de Florida y expertos legales en defensa propia han expresado su preocupación por algunas de las propuestas del gobernador, como expandir las protecciones de “Stand Your Ground” para incluir la justificación de la fuerza letal para evitar “saqueos; daños criminales que resultan en la interrupción o el deterioro

de una operación comercial; incendio provocado que resulte en la interrupción o deterioro de un negocio

operación.”

“Si el objetivo de estas propuestas es responsabilizar a las personas que cometen delitos mientras se protegen los derechos de los manifestantes, ese es un objetivo que compartimos”, dijo el fiscal estatal de Hillsborough, Andrew Warren. “Pero esto parece un teatro político. No estoy seguro de por qué el gobernador está dedicando tiempo a una retórica divisiva y propuestas vacías que hacen poco para abordar la justicia racial, hacen poco para abordar la seguridad pública y no hacen nada para abordar nuestra salud y nuestros trabajos”. . “

Caroline Light, autora del libro “Stand Your Ground: A History of America’s Love Affair with Lethal Self-Defense”, dijo que es probable que fomente el vigilantismo.

“Está cambiando el guión sobre la violencia al caracterizar a los manifestantes como peligrosos y amenazadores, y caracterizar a aquellas personas que podrían querer usar la violencia contra esos manifestantes como heroicas y autodefensivas”, dijo.

8 On Your Side se comunicó con la oficina del gobernador el jueves y actualizará esta historia con su respuesta.

