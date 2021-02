La política de máscaras de un restaurante del condado de Hernando se vuelve viral

Photo posted on Beckyjack’s Food Shack Facebook page

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – ¿Sin máscara? No hay problema en un restaurante del condado de Hernando.



La política publicada en la página de Facebook de Food Shack de Beckjanck se está volviendo viral en las redes sociales.



El propietario Jesse Fox dijo que quiere que los clientes sepan que no se requiere que los clientes o el personal usen una máscara.

“Hicimos una publicación tratando de ser proactivos para que todos supieran cuál es o no el requisito de máscara en Beckyjack’s porque algunas personas estaban entrando y se sorprendieron de que no lleváramos máscaras”, dijo Fox.

La publicación viral es una foto con la leyenda: “¡No se requieren pañales faciales! Todos son bienvenidos”.

La publicación ha sido compartida cientos de veces y comentada por miles.

“Estamos recibiendo un montón de comentarios positivos y negativos”, dijo Fox.

“Es muy estresante e irrespetuoso”, dijo Lori Carroll, quien estaba de visita en la ciudad desde el condado de Orange. Dijo que estaba decepcionada al ver que los establecimientos no obligaban a los clientes a usar máscaras.



“Me siento casi fuera del estado. Así es como me siento porque todo el asunto de no usar la máscara es absolutamente ridículo”, dijo Carroll. “Necesitan educarse a sí mismos.

Fox dijo que no es obligatorio en el condado de Hernando y dijo que sigue las pautas originales de los CDC de que las personas sanas no necesitan usar uno.

“No siento que vaya contra la corriente. Siento que estoy usando el sentido común”, dijo Fox.

Según el sitio web de los CDC , la agencia deja las decisiones sobre las reglas de las máscaras de los restaurantes a los gobiernos locales.

La agencia clasifica las comidas al aire libre como de mayor riesgo y las comidas en interiores como el de mayor riesgo cuando se come fuera de casa.

El propietario de Beckyjack’s Food Shack dice que si el condado exigiera que las personas usen una máscara en los restaurantes, seguiría esa regla.