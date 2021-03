La policía de Tampa busca a un hombre de 72 años con demencia

TAMPA, Florida (WFLA) – La policía de Tampa solicita la ayuda del público para localizar a un hombre de 72 años desaparecido que sufre de demencia.

La policía dijo que James Annan se alejó del Four Points by Sheraton Suites, 4400 W. Cypress Street, alrededor de las 8:30 am del martes.

Annan mide 5 pies 3 pulgadas y pesa alrededor de 130 libras. Tiene el pelo blanco y fue visto por última vez con un suéter gris y pantalones caqui.

La policía está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que llame al 813-231-6130.