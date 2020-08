La policía de North Port llamó al sitio de votación anticipada luego de una acalorada confrontación

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

NORTH PORT, Fla. (WFLA) – La policía de North Port respondió a las llamadas de un posible altercado físico en un sitio de votación local en Biscayne Plaza a principios de esta semana. Afortunadamente, el altercado nunca fue físico, pero fue acalorado.

“Conseguimos varias unidades allí bastante rápido. Pudimos separar a todas las partes, obtener sus versiones de su interpretación de la situación. El dueño de la propiedad, afortunadamente, decidió que no necesitaba invadir a nadie si podían compórtese y todos se calmen “, dijo Josh Taylor, oficial de información pública de North Port PD.

La confrontación verbal tuvo lugar bajo la carpa roja del Partido Republicano después de que alguien tomó carteles políticos y un imán del automóvil de otra persona.

“Aparentemente hubo una confrontación sobre la remoción de letreros del vehículo que pueden o no haber estado dentro de los 150 pies de un lugar de votación. Tenemos un lado que dice que lo estaban haciendo para evitar que el automóvil sea remolcado, usted tiene un lado diciendo que estaba perfectamente bien donde estaba “, dijo Taylor. “En cuanto a nuestra participación, realmente no nos importaba, sólo queríamos asegurarnos de que la gente no estuviera peleando físicamente en un lugar de votación”, continuó.

El actual comisionado de North Port City y candidato a la comisión del condado, Chris Hanks, capturó parte del altercado en su teléfono celular.

“Uno de los empleados de elecciones del condado llegó y le preguntó a alguien que estaba allí si necesitaba quitar los letreros o que iban a remolcar el automóvil y la persona que estaba allí no quería que remolcaran su automóvil, así que simplemente quitaron los letreros. y las puso en el costado de su auto. Cuando se detuvo, vio que no había señales allí, así que se volvió loca “, dijo Hanks.

Conni Brunni es la mujer que ves en el video. Ella dice que hizo todo lo posible ese mismo día para asegurarse de que su automóvil estuviera estacionado legalmente.

“Había consultado con ellos por la mañana y había estado en mi vehículo desde las 5 a. M. Hasta las 9:20 a. M., Así que había tiempo de sobra si había algún problema para que se solucionara algo porque la oficina de la SOE ya estaba abierta”. dijo Brunni. “Luego hubo esta cosa en la tarde y dijeron, si su auto estaba en el lugar en el que estaba esta mañana, está perfectamente bien”, continuó.

8 On Your Side se comunicó con la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Sarasota para obtener una respuesta sobre el incidente. La Gerente de Comunicaciones y Alcance al Votante, Rachel Denton, nos envió esta declaración:

” La ley de Florida designa el área de no solicitud de elecciones a 150 pies de la entrada de cualquier lugar de votación anticipada o lugar de votación. El área de no solicitud de solicitud está marcada con letreros fuera de cada lugar de votación anticipada o lugar de votación. Con respecto al puerto norte temprano lugar de votación, el personal de elecciones no encontró problemas de intrusión relacionados con la solicitud y, por lo tanto, no tomó ninguna medida. Además, el supervisor de elecciones no tiene autoridad legal sobre el área fuera de la zona de no solicitud de 150 pies ” .

Brunni apoya a Ron Cutsinger, un candidato en la carrera por el Comisionado del Condado de Sarasota del Distrito Cinco. Hanks es su oponente directo.

Ambas partes argumentan que el incidente fue personal.

“Me admitieron que lo habían hecho, pero estaban tratando de decirme que me estaban haciendo un favor. Todas las personas en esa carpa tienen mi número de teléfono y me han hablado por teléfono, pero ni una sola me llamó. para sugerir que había algo mal. Esto fue un montaje. Es temporada política. Esto se hizo para hacer política para el oponente de la persona a la que estoy apoyando. Esto se ha vuelto personal. Es una venganza personal y es desafortunado “, dijo Brunni.

“Ella es un miembro muy activo del personal de mi oponente y por eso se ha vuelto bastante acalorado por su lado, supongo que por eso. Sé que parte del mayor problema que estamos viendo ahora, a nivel nacional hasta el final a nivel local, se ha alejado de la política política y nos hemos metido en la política de la personalidad “, dijo Hanks.

Los oficiales de North Port no acusaron a nadie en el lugar.

“Obviamente, tienen puntos de vista contradictorios sobre el futuro de nuestra área políticamente y, lamentablemente, se salió un poco de control”, dijo Taylor. “Estoy seguro de que las personas involucradas desearían que no sucediera en absoluto. A veces, las cosas se salen de control”, continuó.

