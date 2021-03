La policía de Clearwater advierte a los residentes después de una serie de robos de autos

CLEARWATER, Fla (WFLA) – La policía de Clearwater advierte a los residentes después de una reciente serie de robos de automóviles en los parques locales.

“Tuvimos 4 el lunes y 4 el miércoles”, dijo el portavoz de la policía de Clearwater, Rob Shaw.

La policía está investigando casos en el complejo Eddie C Moore, el parque para perros Crest Lake y el parque Glen Oaks donde se rompieron las ventanas de los vehículos y se robaron artículos valiosos.

“Los sospechosos saben que estás lejos de tu auto por una o dos horas y mirarán adentro y verán cualquier cosa de valor y, si lo hacen, romperán la ventana, tomarán lo que quieran y se irán”, agregó Shaw.

8 On Your Side habló con Missy Secore, a quien asaltaron su SUV el miércoles mientras estaba en Crest Lake Dog Park.

“Abrieron la consola central, sacaron todo, abrieron la guantera y la atravesaron, las cosas estaban esparcidas por todas partes”, dijo Missy Secore.

Afortunadamente, dijo que no se llevaron nada valioso, ya que su bolso o billetera no estaban en su automóvil. Sin embargo, otros dos vehículos en la misma zona de aparcamiento no tuvieron tanta suerte.

“Las otras dos chicas tenían sus carteras escondidas debajo de los asientos y entraron allí y revisaron todas sus carteras con tarjetas de crédito y obtuvieron sus cosas buenas”, agregó Secore.

La policía de Clearwater dijo que después de los robos, se vio a una mujer en las farmacias locales usando las tarjetas de crédito robadas.

“Iban directamente desde la escena del crimen a un CVS o Walgreens local y cobraban cientos de dólares en mercancías a la tarjeta”, dijo Shaw.

La policía ahora anima a los residentes a ser cautelosos y protegerse.

“Antes de salir de casa, asegúrate de guardar tu bolso o billetera o lo que sea en el maletero, no lo hagas cuando estés en el parque. Y no deje nada de valor en el asiento o en el piso ”, agregó Shaw.

Si tiene información sobre los robos de automóviles recientes, se le pide que llame a la policía de Clearwater al 727-562-4242.