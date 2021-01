La población de cerdos salvajes crece rápidamente en Lakewood Ranch, los residentes acuden al condado y al estado en busca de ayuda

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

LAKEWOOD RANCH, Florida (WFLA) – Los cerdos salvajes no son nada nuevo en Lakewood Ranch . Las personas que viven en el área están acostumbradas a verlos en sus vecindarios e incluso a detener el tráfico mientras cruzan el concurrido Lakewood Ranch Boulevard.

Kathleen Grant ha vivido en el área durante 15 años y dice que la población porcina está creciendo al igual que el daño que dejan los animales. Para algunos, los cerdos salvajes han causado miles de dólares en daños al destrozar el paisaje y arrancar el césped.

“Pagamos por el diseño del paisaje, por lo que queremos minimizar el daño y minimizar el costo, pero nuevamente no es solo un problema de costo. Por supuesto que es sustancial, pero también se está convirtiendo en un problema de seguridad pública”, dijo Grant. “Hay muchos perros pequeños y niños en esta comunidad y, como pueden ver, no tienen miedo y pueden volverse bastante agresivos”, continuó.

Anne Ross es la directora ejecutiva de la Autoridad Interdistrital de Lakewood Ranch y ha trabajado de primera mano con varias empresas de captura para combatir las especies invasoras. Ella dice que el tema ha demostrado ser complicado.

“Hay varios de nosotros trabajando en el tema. Puede que no sea muy visible porque a lo largo de Lakewood Ranch Boulevard, es posible que vea la manada de 30 o 40 cerdos y sienta que nadie está haciendo nada”, dijo Ross. “Todo el mundo está tratando de hacer su parte en sus propias propiedades y es un gran problema que aparece y desaparece con el tiempo. Simplemente no hemos encontrado la manera perfecta de ocuparnos de ello, pero las formas que están disponibles, todas las soluciones que están disponibles se están utilizando “, continuó.

8 On Your Side se puso en contacto con los funcionarios de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida el lunes y les preguntó si tenían la autoridad para ayudar a los residentes a lidiar con las preocupaciones actuales que rodean a los cerdos salvajes.

Recibimos esta respuesta:

Los cerdos salvajes pueden causar daños a la propiedad al arrancar la vegetación y dañar el césped. La exclusión, la caza y la captura pueden ser métodos eficaces para reducir este daño. Las cercas (incluidas las cercas eléctricas) pueden excluir a los cerdos salvajes de pequeños patios y jardines. También son efectivas otras cercas como las de panel de cerdos o de tela metálica de entre 24 y 32 pulgadas de alto.

La FWC no brinda servicios de remoción de cerdos salvajes, pero esta especie no está protegida en Florida. En propiedad privada con permiso del propietario, los cerdos salvajes pueden ser atrapados y cazados durante todo el año durante el día y la noche y no se requiere licencia de caza. Para más información: https://myfwc.com/wildlifehabitats/profiles/mammals/land/wild-hog/

https : //myfwc.com/hunting/wild-hog/

Para las propiedades abiertas al paisaje más amplio (por ejemplo, áreas residenciales, campos de golf), la trampa es un método eficaz para prevenir daños. Se puede encontrar una lista de cazadores de vida silvestre molestos privados enhttps://public.myfwc.com/HGM/NWT/NWTSearch.aspx . Además de los cazadores privados, los Servicios de Vida Silvestre del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ofrece un programa de captura con cargo que presta servicios a las asociaciones de propietarios y comunidades para resolver los problemas de los cerdos salvajes.

Ross dice que Lakewood Ranch ha investigado la caza, pero descubrió que no es una opción en la comunidad residencial.

“Hicimos que el fiscal de distrito examinara si podíamos intensificar y traer cazadores para que se encargaran de ello o dejar que los cazadores usaran armas y se descubrió que utilizar un arma en un área residencial como la que tenemos aquí es ilegal”, dijo Ross. “Puede haber cierta capacidad para usar arco y flechas o tranquilizantes, pero debido a que los cerdos tienden a estar en áreas donde es posible que haya gente paseando a sus perros y hay mucha interacción, existe un riesgo inherente de hacerlo así. es realmente la mejor solución que hemos encontrado hasta ahora “, continuó.

8 On Your Side se comunicó previamente con los funcionarios del condado de Manatee para ver si se puede hacer algo desde la perspectiva del condado. Nos dijeron que el condado de Manatee no tiene un programa que pueda ayudar a los residentes a lidiar con los daños a la propiedad causados por los jabalíes.

La comisionada del condado, Vanessa Baugh, vive en Lakewood Ranch y es consciente de las preocupaciones y frustraciones actuales.

“Esta será una guerra total que tendrán que hacer todos. No es solo una situación del condado que podemos manejar por nuestra cuenta. Simplemente no podemos. Tenemos derechos de propiedad en el Estado; simplemente no podemos ir a la propiedad de otras personas, así que es un problema, es un gran problema “, dijo el comisionado Baugh.

“No puede haber un líder con esta situación. Tiene que ser un esfuerzo total por parte de todos. El problema es, seamos sinceros, los cerdos realmente destrozan el suelo y el paisajismo, pero aún más, se está poniendo como hay tantos, nos estamos preocupando un poco por la seguridad pública ”, dijo Baugh.

El comisionado Baugh dice que el personal del condado dará una actualización durante un taller de la comisión del condado el martes por la mañana.

“He estado trabajando en esto con el condado desde noviembre”, dijo el comisionado Baugh. “John Osborne nos dará una actualización. Ha estado intentando todo para encontrar algunas respuestas que tal vez el condado pueda hacer para tratar de ayudar”, continuó.

La agenda de la sesión de trabajo de la comisión se puede encontrar aquí .