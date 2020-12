'La peor pesadilla de todo padre': Hombre arrestado en accidente de bote en el río Alafia que mató a una niña de 12 años

TAMPA, Florida (WFLA) – Fue la noticia que la familia Campbell ha estado esperando, esperando y deseando durante meses. Finalmente se hizo un arresto en un caso que les quitó una vida preciosa.

La familia de Jasina Campbell admite que si bien esto nunca traerá de regreso a su pequeña niña, están contentos de que alguien finalmente esté bajo custodia.

“Jasina es una persona, Jasina no es solo una víctima”, dijo la abuela de Jasina. “Le gustaba jugar, tenía 12 años, tenía muchas cosas que hacer”.

Donna Campbell, la abuela de Jasina, estaba llorando mientras hablaba de lo difícil que ha sido la vida para los padres de esta niña de 12 años: perder a su dulce niña.

“Tienen que levantarse todos los días, hay días en los que no pueden. Gracias a Dios que tienen familiares que pueden ayudarlos”, dijo Donna Campbell. “Pero, algunos días simplemente no pueden levantarse de la cama. Simplemente no pueden. No ese día. No ese día”.

Jasina murió en mayo mientras viajaba en una balsa por el río Alafia.

Ahora, Andrew Miltner, de 40 años, está ahora bajo custodia, acusado de matar a Jasina.

Las autoridades dijeron que alrededor de las 7 pm del 17 de mayo, un bote viajaba hacia el oeste en el río Alafia con unos seis niños y tres adultos a bordo. El barco también remolcaba a dos chicas en un tubo.

La policía dijo que el bote de Miltner golpeó a las dos niñas, lo que provocó que una de ellas desapareciera bajo el agua, sin que nadie en el bote pudiera localizarla.

El cuerpo de la niña, posteriormente identificada como Jasina Campbell, de 12 años, fue recuperada más tarde por el equipo de buceo de la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough.

“Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de proteger a la comunidad”, dijo el fiscal estatal de Hillsborough, Andrew Warren. “Esto es lo que estamos aquí para hacer, esta persona no puede volver a hacer esto y esta clase de imprudencia no será tolerada en nuestra comunidad”.

Añadió: “Esta es la peor pesadilla de todos los padres”.

Miltner ahora enfrenta cargos de homicidio involuntario, y el juez en este caso fijó su fianza en 10 veces la cantidad normal, según los fiscales.

“Este es un caso absolutamente trágico. Jasina Campbell era una hermana mayor, salió ese fin de semana por la tarde para divertirse con su amiga en el agua, haciendo cosas que hacen los niños. Y, este acusado tomó la decisión en ese mismo momento de beber, luego de operar una moto acuática de manera imprudente “, dijo la fiscal estatal adjunta, Stephanie Pizarro, a 8 On Your Side.

Los fiscales le dicen a 8 On Your Side que Miltner tiene un largo historial criminal, que incluye cargos por delitos graves de drogas y arrestos por DUI tanto en Florida como en Georgia.

Los investigadores dijeron que la razón de la demora en hacer un arresto se debió a un tiempo de espera prolongado con respecto a los resultados de las pruebas de FLDE del nivel de alcohol en sangre de Miltner.