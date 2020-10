La pelea en el estacionamiento conduce a un tiroteo en Polk City; todo capturado en video

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – El sábado por la mañana temprano, un gran grupo de amigos se reunió en una estación de servicio en Polk City. Se desató una pelea y luego se hicieron disparos.

Los momentos fueron capturados en video y ahora el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, está buscando al tirador.

“Necesitamos encontrar a Christopher Wade. Lo queremos por ocho cargos de intento de asesinato y tiroteo en el vehículo y, oh, ¿mencioné que es un delincuente convicto y que no debería haber tenido un arma de fuego?”, Dijo Judd.

Bobby Hale estaba en la gasolinera esa noche y es una de las personas que grabó el incidente.

Dice que comenzó cuando un hombre en el estacionamiento se acercó a uno de sus amigos y trató de quitarle un trago de las manos.

“No se alejó, lo empujamos hacia atrás un par de tres veces, las cosas comenzaron a ponerse difíciles, comencé a filmar”, dijo Hale.

El alguacil Judd dice que otros testigos vieron que el hombre trataba de quitarle un trago a un extraño. Cuando Hale dice que su amigo trató de hacer que el hombre se fuera y cuando siguió avanzando, comenzó una pelea y el hombre que intentaba quitarle la bebida quedó inconsciente.

“La pelea terminó, no había ninguna razón para que CJ disparara. No sucedía nada, nadie estaba tratando de pelear, nadie estaba saltando, no había 5 contra 1. No era nada que todos pensaran que era. fue uno a uno, con una bebida “, dijo Hale.

El alguacil Judd dice que ahora están buscando a Christopher Wade, quien ha sido identificado como el hombre que disparó dos tiros contra una Ford Expedition.

“Hay 8 personas en esa Expedición y él dispara dos veces en la Expedición, cómo no hay más personas a las que disparan, no lo sé”, dijo Judd.

