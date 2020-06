La Pandemia: Los Niños Pequeños, la tecnología y las reglas han cambiado

(Photo by JAIME REINA / AFP) (Photo by JAIME REINA/AFP via Getty Images)

BOSTON, Mass. (Ivanhoe Newswire) — La Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría emitieron recomendaciones sobre los pequeños Y la tecnología. El propósito era asegurarse que los niños dormían lo suficiente, practicaban deportes y hacían actividades al aire libre.

Pero con las familias encerradas en el hogar ¿deben los padres de modificar sus reglas? A sus siete años a Nico le encanta construir modelos, como esta versión en miniatura de la Casablanca. María, su madre, limitaba su uso de aparatos electrónicos a dos horas al día, solo en el fin de semana, hasta que llego la pandemia.

Hoy Nico, al igual que muchos otros estudiantes, pasa entre 6 a 7 horas al día en clases virtuales, más las horas de asueto. Que pasa frente a una pantalla. En el año 2016 la Academia Americana de Pediatría recomendó limitar el uso de la tecnología a una hora para los niños pequeños.

Hoy, los mismos expertos están diciendo que esas reglas no aplican y los padres deben decir adiós al sentimiento de culpabilidad. Y enfatiza que en vez de medir las horas en línea o frente a una pantalla, se debe valorar la calidad del uso de la tecnología.

Asimismo, recomienda plataformas tales como Common Sense Media, Plaza sésamo o PBS Infantil, y recuerda que este periodo pasara y la rutina regresara nuevamente. Durante la pandemia, las familias también pueden encontrar consejos en la plataforma www.wideopenschool.org donde encontraran enlaces a actividades educativas.

