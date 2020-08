La paciencia del diputado de Pasco atrapa al sospechoso de invasión de casa sin incidentes

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) – Robert Quillen no es del tipo que anda con rodeos. Cuando se le preguntó sobre el arresto de un sospechoso de allanamiento armado acusado de dispararle a un hombre en su vecindario, se sintió aliviado de que no fuera su hogar.

“Bueno, no voy a mentir, me alegro de que ese hombre no estuviera en mi casa. Porque no habría salido”, dijo Quillen. Soy un firme creyente de la segunda enmienda. Conseguí una pistola y lo dejaría caer tan pronto como para mirarlos. ¿Ya sabes? ”

Eric Briscoe es el hombre que arrestaron a los ayudantes del alguacil. Lo ubicaron en un automóvil en el estacionamiento de un hotel en Gall Boulevard en Zephyrhills esta semana. Cuando se acercaron al auto, le apuntó con una pistola a la cabeza. El ayudante Nick Carmack adoptó un enfoque sereno de la situación, hablando con el hombre buscado como un amigo.

Diputado Carmack y K-9 Shep

“Déjelo y hable con nosotros. No haga esto”, le dijo el diputado Carmack a Briscoe. Después de unos 45 minutos de hablar de un lado a otro, Briscoe se rindió sin luchar. “Yah, estás bien. Sal del auto completamente”, dijo el ayudante Carmack. “Estás bien. Solo mantén ambas manos en el aire. Eres bueno. Eres sólido. Solo mantén las manos en alto. Eso es todo lo que pido es mantener las manos en alto. Estás bien”.

Briscoe está acusado de ingresar a una casa en Venus Avenue en Zephyrhills el 15 de julio. Según el informe de arresto, ordenó a los dos hombres en la casa boca abajo en el suelo. Cuando uno de los hombres no cumplió, el informe dice que Briscoe le disparó en el estómago.

Los agentes arrestaron a Briscoe y lo llevaron a la cárcel del condado. Se enfrenta a una invasión armada a su casa, un asalto agravado y numerosos cargos por drogas. Fue liberado de la prisión estatal de Florida en 2018 después de cumplir 15 años por cargos de robo a mano armada.

Ronnie Wright vive al otro lado de la calle de donde ocurrió el tiroteo.

“Fue aterrador la noche que sucedió, aunque no sabía lo que sucedió. Fue muy aterrador”, dijo Wright, quien dice que la noticia del arresto sí brinda un poco de alivio. “Ahora que sé lo que pasó, estoy muy aliviado”.

