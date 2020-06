La ordenanza de máscara obligatoria de Pinellas ahora en vigor; todavía algo de confusión

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – La ordenanza de máscara obligatoria del condado de Pinellas entró en vigencia a las 5 pm del miércoles, y ya hay un poco de confusión. ¿Tengo que usar una máscara cuando hago ejercicio? ¿Qué pasa si voy a la iglesia?

El abogado Charles Gallagher explica que hay excepciones.

“Si estás haciendo ejercicio, hay una separación. Hay ciertas disposiciones para la edad, si tienes niños menores de cierta edad, para servicios de adoración y religión”, dijo Gallagher. “Habrá cierta flexibilidad allí, sin duda habrá dudas allí. Ciertamente, es cuestión de primera impresión”.

En una reunión de la comisión del condado el martes, más de cien ciudadanos llamaron para expresar sus opiniones. Aproximadamente sesenta de las personas que llamaron estaban a favor de la ordenanza obligatoria de la máscara, aproximadamente cuarenta estaban en contra.

Algunas personas que llamaron mencionaron razones médicas para no poder usar una máscara. El sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, explica que hay una disposición en la ordenanza que aborda eso.

“Si alguien dice que no puedo hacerlo, soy claustrofóbico, me duele la cabeza. Me da náuseas, eso es todo lo que tienes que decir y no tienes que presentar documentación”, dijo Gualtieri. “Está justo en la ordenanza”.

El alguacil agrega que espera que la gente cumpla con la ordenanza en lugar de desafiarla, ya que no planea un detalle de cumplimiento.

“Esta no será una situación centrada en la aplicación de la ley. No vamos a hacerlo”, dijo Gualtieri. “Y ciertamente no vamos por el camino de nada que sea criminal”

¿Pero eso obligará a las empresas a hacer cumplir la ordenanza? Y si una empresa se niega a permitir la entrada de un cliente, si él o ella no tiene una máscara, ¿habrá consecuencias? Gallagher cree que algunos podrían estar inclinados a demandar por principio.

Bueno, les decimos a los clientes todo el tiempo, todo lo que se necesita para presentar una demanda es la tarifa de presentación “, dijo Gallagher.” Por lo tanto, es probable que tenga demandas judiciales. ¿Van a ser de buena fe o legítimos, probablemente no “.

